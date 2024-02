Sans un Bruit Jour 1 : Première bande-annonce avec Lupita Nyong’o

Première bande-annonce pour le film Sans un Bruit Jour 1, la préquelle de la saga de John Krasinski avec Lupita Nyong’o.

La saga Sans un Bruit revient avec un troisième volet qui se concentre sur les origines de cette invasion alien.

Le thriller d’horreur de John Krasinski sorti en 2018 a présenté la famille Abbott, qui a mené une vie de silence dans sa ferme rurale du nord de l’État de New York, dans une réalité terrifiante envahie par des monstres extraterrestres aveugles qui chassent à travers le son.

L’histoire s’est poursuivie dans Sans un Bruit 2 en 2021, mais maintenant Sans un Bruit : Jour 1, un film préquel et premier spin-off de la franchise, verra comment les citoyens de New York, l’une des métropoles les plus bruyantes du monde, s’en sont sortis quand ces créatures vicieuses sont arrivées sur Terre.

On découvrira alors comment le monde est alors devenu silencieux.

La première bande-annonce, assez terrifiante, donne le ton et suit le personnage joué par Lupita Nyong’o. On découvre également le retour de Djimon Hounsou qui reprend son rôle du deuxième film. Joseph Quinn et Alex Wolff sont également à l’affiche du film.

Pour ce troisième volet, John Krasinski n’est pas derrière la caméra mais il reste producteur et a co-écrit l’histoire avec le réalisateur Michael Sarnoski.

Sans un Bruit Jour 1 sort cet été au cinéma.

Sans un Bruit Jour 1 – bande-annonce VF

Sans un Bruit Jour 1 – bande-annonce VOST

Crédit ©Paramount