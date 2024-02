Dune 3 sera le dernier volet pour Denis Villeneuve

Denis Villeneuve explique pourquoi il souhaite mettre fin à sa saga Dune après le troisième volet malgré les autres livres de Frank Herbert.

Le réalisateur Denis Villeneuve a l’intention de revenir pour un troisième volet de Dune, mais il n’a pas de plans au-delà de Dune 3 pour adapter le reste de la saga littéraire de Frank Herbert.

Le roman de science-fiction de Frank Herbert publié en 1965 a donné naissance à une franchise comprenant cinq suites, ainsi qu’une collection de préquelles et de suites supplémentaires écrites par son fils Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Alors que le prochain Dune Deuxième Partie de Villeneuve devrait suivre la seconde moitié du premier roman, il a également exprimé son intérêt à revenir pour adapter la première suite, Dune Messiah.

Dans une interview à Inverse, Villeneuve a révélé que le processus de réalisation de ses deux premiers films Dune a demandé beaucoup de temps et d’engagement personnel et il ne sait pas s’il souhaite passer le reste de sa carrière à travailler dans le monde d’Herbert. Il déclare ainsi : « Le temps passe et je ne sais pas si j’ai envie de passer le reste de mes jours à Arrakis. »

Il a également admis avoir peur d’aborder le contenu des livres ultérieurs de la saga : « J’ai franchement peur des autres livres car ils deviennent assez ésotériques et plus difficiles à adapter. »

Notez tout de même que si Villeneuve pare d’un troisième film, il n’a pas encore eu le feu vert de Warner Bros. Les studios attendent d’abord les résultats du box office avant de prendre une décision.

Mais le monde de Dune ne s’arrête pas là puisqu’une série préquelle est actuellement en préparation. Et si les studios comptent aller au-delà d’un Dune 3, ils pourraient bien confier le projet à un autre réalisateur.

En attendant, Dune Deuxième Partie sort le 28 février en France.

