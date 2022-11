Réalisation : James Gunn Casting : Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn Nationalité : USA Titre original : Guardians of the Galaxie Holiday Special Genre : Science-fiction, Action, Aventure, Comédie Durée : 41 minutes Année de production : 2022 Distributeur : Disney+

Préparez-vous pour l’épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes touchant et amusant, parfait pour entrer dans l’esprit des fêtes mais qui prépare aussi pour le troisième film. Critique.



Si officiellement Black Panther Wakanda Forever est la dernière sortie de la phase 4 du MCU, avant que Ant-Man et La Guêpe Quantumania lance les festivités de la phase 5, les fans de Marvel ont droit à un petit cadeau de Noël : Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes. Une sorte de petite parenthèse joyeuse entre deux phases de Marvel. Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes sert aussi de pont entre les événements d’Avengers Endgame et Les Gardiens de la Galaxie 3 qui sortira l’année prochaine.

Dans les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie, James Gunn a utilisé la connexion de Peter Quill (Chris Pratt) à la Terre pour explorer la culture pop et la musique des années 80. Pour ce spécial, les origines de Peter joueront un rôle très personnel dans les aventures du Gardien alors qu’une partie des ses amis cosmiques retourne sur Terre pour Noël.

En effet, Mantis et Drax, ont décidé de se rendre sur la Terre pour lui chercher un cadeau (dans ce cas kidnapper une célébrité) afin de remonter le moral de Peter après la mort de Gamorra (Zoe Saldana) dans Endgame. Le cadeau en question : l’icône hollywoodienne Kevin Bacon, lui-même.

Chaotiques comme on les aime

Évidemment, le duo Drax / Mantis sur la Terre est aussi chaotique que ce que vous pensez, parce qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’est Noël et veulent seulement faire plaisir à Quill. C’est très drôle, ça entre parfaitement dans l’esprit des Gardiens et dans son génie, James Gunn a réussi à offrir un autre morceau de son récit complexe en constante expansion. Cela sert de parfait prélude au dernier volet de sa saga avant qu’il ne quitte Marvel pour de bon.

C’est une petite aventure bien fun à laquelle on assiste avec Drax et Mantis qui se frayent un chemin à travers Hollywood sur le chemin pour l’enlèvement de Kevin Bacon. A divers moments ils se saoulent dans un bar gay, prennent des selfies avec des touristes, volent des décorations de Noël gonflables et ont une confrontation avec la police sans se soucier des conséquences.

Dave Bautista et Pom Klementieff ont une alchimie charmante et extraterrestre. Drax et Mantis sont tous deux ignorants des us et coutumes des humains mais dans leur naïveté, ils font de leur mieux pour leur ami en déprime. Bacon semble également s’amuser en jouant une version extrêmement confuse de lui-même. Tout se termine par le genre de moment idiot mais réconfortant auquel vous vous attendez. Et bien sûr, il y a beaucoup musique dont une chanson sur Noël qui devrait vite devenir un tube.

Prologue pour les Gardiens 3

Mais il y a une couche supplémentaire derrière le côté festif. Alors que le spécial Werewolf By Night était rafraîchissant en grande partie parce que c’était une histoire autonome, le spécial fêtes des Gardiens va dans une direction différente. Il est rempli de références non seulement aux deux précédents films Gardiens de la Galaxie, mais également à d’autres parties du MCU.

Certains sont des gags sans attache, tandis que d’autres références – comme l’histoire avec Gamora – font partie intégrante de la compréhension de ce qui se passe exactement pour les Gardiens. Il y a même une révélation (confirmation ?) qui semble être un point important pour la suite et fin des aventures de cette itération des Gardiens. Cette révélation a fuité elle est à lire ici si vous voulez le spoiler.

Comme indiqué plus haut, ce spécial ressemble à un prologue pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sur le thème des fêtes de fin d’année, plutôt qu’une simple aventure autonome de Noël. C’était à prévoir; car après tout c’est la manière de procéder de Marvel et James Gunn avait prévenu qu’il y aurait un petit quelque chose qui mènerait au film. Mais le studio a prouvé très récemment que ces projets plus courts et plus expérimentaux peuvent être amusants lorsqu’ils n’ont pas à se soucier de tous les nombreux fils narratifs du MCU. Mais le spécial Gardiens ne peut pas résister à l’attrait du canon, ce qui en fait un projet un peu moins spécial, mais reste très bon.

Rien que pour la révélation, les fans vont vouloir regarder cet épisode des Gardiens de la Galaxie pour se préparer pour le dernier film qui sera en salles en mai 2023.

Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes sera disponible ce vendredi 25 novembre sur Disney+.

Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes – Bande-annonce

Crédit ©Disney+