Découvrez toutes les infos des prochains films et séries Marvel dévoilées à la D23 de la phase 5 et 6 du MCU

A l’occasion de la mise en ligne des nouveaux trailers des prochaines itérations Marvel au cinéma et sur Disney+, Kevin Feige a fait plusieurs annonces concernant la line-up des prochaines phases du MCU.

Des annonces à retrouver ci-dessous, d’Armor Wars à Loki, en passant par le casting de Thunderbolts et du réalisateur des 4 Fantastique, qui marquera le lancement de la prochaine phase 6 du MCU.

Armor Wars avec Don Cheadle

Don Cheadle sera à l’affiche de Armor Wars, après avoir été au casting de Secret invasion. L’ami de Tony aura sa propre série, avec un logo bien à lui, dévoilé à la D23. On n’en saura pas plus sur la série, qui n’a même pas de date de sortie potentielle.

Just announced at #D23Expo, Don Cheadle will return in Marvel Studios’ Armor Wars, coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/Ac3nj6LYui — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 10, 2022

Anthony Ramos rejoint le casting de IronHeart

Ironheart, la série consacrée au personnage de Riri Williams, qu’on découvrira prochainement dans Black Panther 2, agrandit son casting avec Anthony Ramos.

Ce dernier rejoint la série pour y incarner le méchant Parker Robbins, plus connu sous le nom de The Hood ( ou la capuche en français- oui tout de suite c’est moins classe).

Une annonce qui s’est accompagnée d’un petit extrait de la série pour les gens présents à la convention de Disney, dans lequel on découvre Riri Wiliams au MIT, en compagnie de Parker Robbins, avant qu’il ne devienne le super-vilain des comics qui manie magie et les arts obscurs. D’après l’assistance, cette présentation s’est conclue sur une découverte très brève de Riri dans son armure d’Ironheart.

Anthony Ramos devrait donc incarner l’antagoniste phare dans Ironheart. Il rejoint Dominique Thorne, Manny Montana, Shea Couleé, et Alden Ehrenreich.

IronHeart est prévu sur Disney+ pour 2023

Matt Shakman réalisateur des 4 Fantastiques

Annoncé au Comic Con de San Diego, les 4 Fantastiques feront leur grand retour chez Marvel, sous l’œil de Matt Shakman.

Shakman a déjà fait ses preuves en tant que réalisateur pour la télévision, chez Marvel avec Wandavision, mais aussi pour la série The Boys, et même Game of Thrones. Le jeune réalisateur prend donc les rênes du film qui va lancer officiellement la phase 6 du MCU, prévu en salle pour le 6 novembre 2024.

Si les rumeurs vont bon train concernant le casting, personne n’a été annoncé comme membre du groupe légendaire de Marvel.

Just announced at #D23Expo, Matt Shakman to direct Marvel Studios’ Fantastic Four. In theaters November 8, 2024. pic.twitter.com/cXlATT1c9O — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 10, 2022

Captain America 4 New World Order

La prochaine itération de Captain America agrandi son casting. Parmi les annonces de la D23, Shira Hass et Tim Blake Nelson rejoignent le film intitulé New world order aux côtés d’Anthony Mackie, nouveau Captain America de la phase 4 du MCU.

Toujours au casting du film on retrouvera Isaiah Bradley (Carl Lumbly) et Joaquin Torres (Danny Ramirez) qu’on a pu voir dans la série Falcon and The Winter Soldier.

Le film est toujours prévu pour le 1er Mai 2024 dans les salles.

Loki

Ke Huy Quan rejoint officiellement le casting de Loki.

L’enfant star du film culte Les Goonies, rejoint la saison 2 de la série consacrée au héros Asgard, après avoir fait sensation dans le film Everything Everywhere all at once. Ce dernier incarnera dans cette nouvelle saison de Loki un employé de la TVA.

D’après les journalistes presents à la D23, un court extrait de la saison 2 de Loki a montré à quel point Loki se rend compte des problèmes et changements causé par les évènements du final de la série, face à Celui qui reste, et la destruction de la timeline sacrée. Visiblement il va devoir faire face à une menace encore plus grande que la version de Kang le conquérant qu’il a rencontré.

D’après ce qui a été vu, cette saison 2 devrait proposer plusieurs voyages dans le multivers dans la veine de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.

La suite des aventures de Loki, saison 2 seront à découvrir en été 2023.

Thunderbolt

L’équipe de Thunderbolts a dévoilé son casting, après l’annonce du film au comic Con de San Diego. L’équipe de super-héros déchus dans la veine de la Suicide Squad de DC sera composée de personnages que nous connaissons bien, comme Bucky, toujours incarné par Sebastian Stan, Florence Pugh en Yelena Belova, découverte dans Black Widow.

On retrouvera également le père de cette dernière, le Red Gardian, incarné par David Harbour, supervisé bien évidemment par Valentina, dans la peau de Julia Louis Dreyfus.

TaskMaster sera de retour, ainsi que Ghost d’Ant-Man 2 (Hannah John Kamen), ainsi que Wyatt Russell, l’ancien militaire brièvement Captain America dans Falcon et le soldat de l’hiver.



A l’occasion de l’évènement, Sebastian Stan qui était présent a annoncé que les Thunderbolts « sera une équipe avec plein de problème. Ca en dit long quand on peut dire que le Soldat de l’hiver est le plus stable la bande. ».

Au scenario du film, Eric Pearson, qui a signé Black Widow. Pour le moment le film sera réalisé et filmé cet été par Jake Shreier. Thunderbolts est prévu en salle pour le 24 juillet 2024.

crédit photos : ©Marvel Entertainment / Disney