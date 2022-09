Thunderbolts : Florence Pugh en leader de l’équipe anti-héros du film Marvel ?

Une nouvelle rumeur annonce la Yelena Belova de Florence Pugh en leader de l’équipe anti-héros du film Marvel Thunderbolts.

Alors que la D23 Expo se tiendra cette semaine, les rumeurs autour des prochains films Marvel continuent de circuler avec des infos possibles concernant le film Thunderbolts. Selon Justin Kroll de Deadline, qui a fait une apparition sur le podcast The Town de Matthew Belloni, Thunderbolts sera porté par Florence Pugh, qui reprendra son rôle de Yelena Belova de Black Widow.

« [Florence Pugh] a le super-héros Marvel qui a déjà un spin-off. À venir pour elle, en fait, pour ce personnage est ce film Thunderbolts, qui est essentiellement le Suicide Squad de Marvel. J’espère que cela aura de meilleurs résultats. Mais le concept est que ce serait elle qui dirigerait l’équipe composée de Wyatt Russell [John Walker], de Daniel Bruhl [Zemo], ces anti-héros qui ne sont pas vraiment bons mais pas vraiment mauvais. Et les gens semblent aimer le personnage de Yelena. »

Découverte dans Black Widow puis revue dans la série Hawkeye, Yelena Belova est la sœur de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et a également été formée dans la Red Room en tant que Black Widow. Et si Yelena possède les mêmes compétences que sa sœur et qu’elles ont beaucoup de similitudes, elle a une personnalité bien différente de Natasha et s’est déjà révélée être une force formidable au sein du MCU. Que l’on aime ou pas le film Black Widow, Florence Pugh fut clairement la révélation du film et est devenue une favorite des fans.

Pour finir, on apprend qu’il est possible que la bande menée par Yelena avec John Walker / U.S. Agent (Wyatt Russell) et Baron Zemo (Daniel Bruhl), soit aussi composée de Taskmaster (Olga Kurylenko), Abomination (Tim Roth), Le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan) et Ghost (Hannah John-Kamen).

On attend de voir si la D23 Expo, qui se tiendra entre le 9 et le 11 septembre, révélera des informations sur Thunderbolts.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios