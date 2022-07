Marvel : Deux films Avengers concluront la phase 6 du MCU (annonces Comic Con)

Kevin Feige a révélé au Comic Con ce que contiendront les phases 5 et 6 du MCU ainsi qu’une partie de la phase 7.

Marvel Studios a envahi le Comic Con ce week-end en faisant le plein d’annonces. Entre le panel pour Gardiens de la Galaxie 3, le trailer de She-Hulk, le trailer de Black Panther 2 ou encore des informations sur la renaissance de Daredevil, les prochaines phases du MCU ont été confirmées.

Tout d’abord, notez que la phase 4 arrive à sa fin. La série She-Hulk qui commence en aout sur Disney+ et le film Black Panther Wakanda Forever qui sort en novembre, clôtureront cette phase.

Notez aussi que les phases 4, 5 et 6 sont désormais connues sous le nom de The Multiverse Saga et font ainsi suite à la Infinity Saga que composaient les trois premières phases du MCU.

Phase 5

La phase 5, qui contient 7 films et 5 séries, sera lancée en février 2023 avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Ce film sera suivi des Gardiens de la Galaxie 3 en mai, The Marvels en juillet, Blade en novembre, un film sans titre en février 2024, Captain America New World Order en mai 2024 et la phase se terminera avec Thunderbolts en juillet 2024. Pour les séries, Echo, la saison 2 de Loki, Ironheart et Secret Invasion dès le printemps 2023, feront partie de cette phase.

Ant-Man and the Wasp Quantumania – 17 février 2023

Secret Invasion – Printemps 2023

Les Gardiens de la Galaxie 3 – 5 Mai 2023

Echo – Eté 2023

Loki: Saison 2 – Eté 2023

The Marvels – 28 juillet 2023

Blade – 3 Novembre 2023

Ironheart – Automne 2023

Agatha: Coven of Chaos – Hiver 2023/24

Film Marvel sans titre – 16 février 2024

Daredevil: Born Again – Printemps 2024

Captain America: New World Order – 3 Mai 2024

Thunderbolts – 26 juillet 2024

Phase 6 et 7

Pour la phase 6, elle commencera en novembre 2024 avec Les Quatre Fantastiques et se terminera avec deux films Avengers : Avengers: The Kang Dynasty le 2 mai 2025 et Avengers: Secret Wars le 7 novembre 2025.

Les Quatre Fantastiques – 8 novembre 2024

– 8 novembre 2024 Film Marvel sans titre – 14 février 2025

– 14 février 2025 Avengers: The Kang Dynasty – 2 mai 2025

– 2 mai 2025 Film Marvel sans titre – 25 juillet 2025

– 25 juillet 2025 Avengers: Secret Wars – 7 novembre 2025

En ce qui concerne la phase 7, pour le moment, aucun titre n’a été révélé mais 4 dates ont été déposées pour l’instant. Cette phase commencera ainsi le 13 février 2026 et ont sait qu’au moins trois film suivront les 1er mai 2026, 24 juillet 2026 et 6 novembre 2026.

L’une de ces dates sans titre devrait être la date réservée pour Deadpool 3, mais pour l’instant, on ne sait pas dans quelle phase.

Source : IGN, Deadline, Comic Book / Crédit ©Marvel/Disney