Wonder Woman 1984 : Warner Bros voulait couper une scène ; et deux suites prévues

Warner Bros voulait couper une des deux scènes d’ouverture de Wonder Woman 1984 et deux suites seraient prévues. Spoilers.

Apparemment, Warner Bros n’était pas fan d’avoir deux scènes d’ouverture pour le film Wonder Woman 1984. La réalisatrice Patty Jenkins a déclaré que le studio voulait qu’elle retire l’une des scènes, mais elle a refusé.

Travailler sur la suite de Wonder Woman n’a pas été facile pour Jenkins, qui s’est battue sur pas mal de décisions contre Warner Bros. Elle a failli même ne pas signer pour des raisons financières mais en fin de compte, la réalisatrice a pu obtenir ce qu’elle voulait et la production a démarré.

Comme révélé il y a quelque temps, Patty Jenkins s’est souvent heurtée à la résistance de Warner Bros durant la production de Wonder Woman 1984. Le film contient deux scènes d’ouverture, l’une d’elles se déroule sur Themyscira avec les Amazones et l’autre est une scène d’action dans un centre commercial.

Dans une récente interview, elle confie : « Nous avons deux ouvertures dans notre film et nous en parlions avec le studio tout le temps et ils disaient : « Vous devez couper le centre commercial et les années 80, ou vous devez couper les Amazones. » Jai dit que nous ne pouvions pas, nous ne pouvions couper aucune des deux. »

Pour la réalisatrice, elle avait besoin de garder la scène des Amazones car elle aide les gens qui ne sont pas constamment à jour dans le monde de DC Comics. « La raison pour laquelle j’ai fini par réaliser que vous avez besoin des Amazone est parce que … vous devez vous souvenir de toutes les personnes qui n’ont pas vu le premier Wonder Woman, qui regarde ça dans un avion », dit Jenkins. « Et soudain, c’est super difficile de comprendre qui est Diana et ce qui se passe sans toucher à la base. »

Si Jenkins se bat parfois contre Warner pour maintenir sa vision, elle continue de travailler avec eux puisqu’elle a officiellement signé pour un troisième film. Un troisième film qui contrairement ce qu’on pensait, ne sera peut-être pas le dernier pour la princesse Amazone. En effet, Jenkins a révélé qu’elle envisageait deux films pour conclure sa saga.

« L’histoire se poursuit après cela dans des films que je réaliserais ou non, mais j’ai deux autres histoires qui viennent compléter cette histoire et il s’agit de femmes qui interviennent en tant que femmes, de la manière la plus aimante, gentille, pure et naturelle. Et faire une différence dans le monde sans avoir à changer qui elles sont pour le faire. »

Il est ainsi possible qu’un quatrième film voit le jour mais Jenkins n’est pas certaine de le réaliser puisqu’elle a déjà deux autres projet à venir, Cléopâtre qui la réunie à nouveau avec Gal Gadot et Star Wars Rogue Squadron.

Wonder Woman 1984 est sorti aux Etats-Unis sur HBO Max et dans les rares salles de cinéma qui sont ouvertes. En France, il faudra attendre que les cinémas rouvrent, on l’espère, en janvier.

