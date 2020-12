Wonder Woman 3 : Gal Gadot et Patty Jenkins réunies pour la suite

Gal Gadot et Patty Jenkins reviennent officiellement pour un troisième volet de Wonder Woman.

C’est officiel, Gal Gadot et Patty Jenkins seront à nouveau réunies pour Wonder Woman 3. Elles vont ainsi pouvoir compléter leur trilogie qu’elles ont commencée il y a plus de trois ans. Après le succès de Wonder Woman 1984 sorti ce Noël sur HBO Max et en parallèle en salles, Warner Bros a officialisé le troisième film.

Cette nouvelle arrive alors que Patty Jenkins avait exprimé des doutes face à un retour à cause de la sortie directe en streaming. Elle espérait une garantie de sortie exclusive en salles, on imagine ainsi qu’elle a eu gain de cause.

Dans un communiqué, le patron de Warner Bros s’est félicité du succès de la franchise : « Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end de lancement de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec nos vraies Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendront pour conclure cette trilogie prévue de longue date. »

Depuis le début, le but était en effet de faire une trilogie et c’est ce qui arrivera, avec la même équipe, ce qui est assez rare dans des blockbusters/franchises de cet envergure qui ont tendance à changer de cinéaste.

Patty Jenkins pourra ainsi compléter sa vision. Elle a précédemment dit qu’elle avait une histoire en réserve et Gal Gadot a confié qu’elle aimerait que la suite se déroule dans une époque plus contemporaine.

Pour le moment, il n’y a pas de date de production, ni de sortie. Gal Gadot et Patty Jenkins travaillent également sur un film Cléopâtre et Jenkins se prépare à réaliser un film Star Wars, Rogue Squadron.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros