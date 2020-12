Wonder Woman 1984 : Comment Patty Jenkins s’est battue pour garder sa vision

Patty Jenkins révèle que les dirigeants de Warner Bros avaient des doutes sur le scénario Wonder Woman 1984 durant le tournage.

Il est plutôt courant que même durant le tournage d’un film, le scénario subisse des modifications, souvent poussées par le studio. Mais ce ne fut apparemment pas le cas pour Wonder Woman 1984 parce que Patty Jenkins déteste cette façon de faire.

S’exprimant dans une nouvelle interview franche, la réalisatrice de Wonder Woman 1984 Patty Jenkins parle de ce style de cinéma et de la raison pour laquelle elle le déteste, et du fait de devoir se battre contre le studio au milieu du tournage afin de maintenir sa vision. Elle a discuté de ça avec Aaron Sorkin (Les 7 de Chicago) pour Varierty.

« Le défi le plus difficile est de garder le cap dans votre tête et de ne pas perdre la foi », a déclaré Jenkins. « Je pense qu’il est absolument impératif que vous ayez fait votre script et que vous le trouviez génial. Je ne comprends pas comment les gens font lorsque les choses changent. Je ne sais pas comment vous pourriez en faire le suivi. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que les studios le fassent. J’aurais aimé qu’ils arrêtent de le faire – ressaisissez-vous et ayez votre script avant de commencer à faire un film. Cela me rend folle. »

« Nous avons donc écrit de manière très approfondie, et chaque jour, vous devez faire confiance au scénariste qui est en vous, puis en les artistes avec lesquels vous avez travaillé pour faire un plan, que le plan va fonctionner. Mais laissez-moi vous dire que c’est absolument fascinant d’attendre si longtemps pour le voir se concrétiser. C’était un film tellement compliqué que même au milieu, le studio disait, « Je ne sais pas à propos de ces choses. » J’ai dit : ‘Vous ne pouvez pas encore le juger. Nous n’avons pas les effets. Donc, ça a l’air stupide maintenant, mais il faut attendre. » Porter cela est très solitaire. »

En fin de compte, Jenkins a eu raison de tenir bon parce que les avis sur le film sont plutôt positifs.

Wonder Woman 1984 devait sortir cette semaine en France mais les cinémas n’ont pas rouvert. Il faudra attendre le mois de janvier pour le voir en salles.

