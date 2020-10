Cléopâtre : Gal Gadot et Patty Jenkins à nouveau réunies

Patty Jenkins réalisera le biopic de Cléopâtre et retrouvera sa Wonder Woman Gal Gadot qui jouera le personnage.

Le duo Patty Jenkins et Gal Gadot ne se quittent plus. Après deux films Wonder Woman, les deux femmes se retrouveront pour un film sur Cléopâtre produit par Paramount Pictures. Gadot incarnera le rôle principal de la Reine d’Egypte et Jenkins sera à la réalisation. L’actrice sera également productrice exécutive du film sous sa bannière Pilot Wave Motion Pictures.

« J’adore me lancer dans de nouveaux voyages, j’adore l’excitation des nouveaux projets, le frisson de donner vie à de nouvelles histoires », a déclaré Gadot via Twitter dimanche. « Cléopâtre est une histoire que je voulais raconter depuis très longtemps. Je ne peux pas être plus reconnaissante envers cette super équipe !! »

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo — Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020

Elizabeth Taylor a joué Cléopâtre dans le film de 1963, qui a fini par coûter à la 20th Century Fox la somme exorbitante de 31 millions de dollars. Le drame épique a remporté quatre Oscars et fut l’un des films les plus chers jamais réalisés pour l’époque. Cléopâtre a failli mettre le studio en faillite, même s’il s’agissait du film le plus rentable de l’année.

En 2002, Monica Bellucci a joué le personnage dans le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Et en 2011, un film dans lequel Angelina Jolie devait jouer le rôle principal a été annoncé, mais le projet, qui était en développement chez Sony Pictures, n’a pas abouti.

Pour le moment, aucune date n’a été annoncée pour ce nouveau film Cléopâtre. En attendant, Wonder Woman 1984 sortira pour Noël…s’il n’est pas encore repoussé.

Source : EW / Crédit ©DR