Star Wars Rogue Squadron : Patty Jenkins ressent une grande pression

Patty Jenkins ressent une grande pression pour son film Star Wars Rogue Squadron mais promet un film génial.

Patty Jenkins est sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que première femme à réaliser un film Star Wars. Comme annoncé la semaine dernière, la cinéaste de Wonder Woman sera à la tête de Rogue Squadron, la prochaine aventure sur grand écran de la franchise emblématique.

Maintenant, Jenkins a parlé des pressions liées au fait d’être dans cette position: « Je ressens une énorme pression pour faire un excellent film Star Wars, bien sûr. La base de fans est incroyable et massive et ce n’est pas une mince tâche. C’est vraiment ce à quoi je pense … Si je peux être dans une position révolutionnaire pour ouvrir la voie à d’autres personnes, c’est incroyable, » dit-elle.

Elle confie que son expérience sur Wonder Woman l’aide pas mal : « J’espère que j’arriverai à le faire. Mais heureusement [Wonder Woman et Wonder Woman 1984] n’étaient pas non plus sans pression. Donc je me suis assez habituée au fait qu’il n’y a vraiment rien à faire de plus. Il vous suffit d’essayer de faire un excellent film et d’être vraiment diligent pour garder un œil sur la balle et toujours vous assurer que vous pensez à tout. Alors je vais continuer et essayer de faire un excellent film. »

Elle a aussi parlé de la façon dont le projet a vu le jour en premier lieu : « Ce qui s’est passé, c’est que [Lucasfilm] m’a approchée et [a demandé] si je serais jamais intéressée et j’ai dit que cela dépendrait vraiment de l’histoire. Je veux toujours m’assurer que je sens que je peux faire un film incroyable. »

Elle ajoute : « Et quand ils ont dit Rogue Squadron, j’ai presque haleté. Parce que je ne pouvais pas croire qu’ils étaient si sages à savoir et en quelque sorte intuitivement que c’est exactement ce que je meurs d’envie de faire depuis si longtemps à cause de mon passé et de mon enfance autour de pilotes de chasse. C’est vraiment un film que je meurs d’envie de faire. J’ai passé des années à essayer de faire un film sur Chuck Yeager. C’est donc juste un immense honneur de pouvoir faire ça. »

Jenkins a récemment confirmé que le film ne sera pas directement basé sur un matériel déjà existant et que ce sera une histoire originale.

Star Wars Rogue Squadron sortira le 22 décembre 2023.

Source : Yahoo / Crédit ©Disney