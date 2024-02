Captain America 4 : Un Avenger original a-t-il confirmé sa présence ?

Un Avenger original a peut être confirmé sa présence au casting du film Captain America 4 Brave New World.

L’un des Avengers originaux va peut-être être de retour pour Captain America : Brave New World, alors qu’un acteur vétéran de Marvel Cinematic Universe laisse entendre son retour.

Captain America : Brave New World est peut-être l’un des épisodes les plus cruciaux de la saga Multiverse, car c’est la première fois que Sam Wilson sera à la tête de son propre film en tant que nouveau Captain America du MCU.

Cependant, il a dû être repoussé à 2025 à la suite des grèves de la SAG-AFTRA et de la WGA. Il est également rapporté que Marvel Studios chercherait à réaliser de nombreuses reshoots de Captain America : Brave New World cette année.

Lors d’un récent panel du Festival international du film de Santa Barbara, la modératrice a mentionné Captain America 4 comme l’un des prochains films MCU de Mark Ruffalo alias Hulk. Alors que personne ne s’y attendait, Ruffalo a dit : « Ouais. Ça va être génial… [Marvel a littéralement] un drone qui me suit partout. »

Beaucoup ont pris cela comme une confirmation qu’il ferait bien partie du casting de Captain America : Brave New World. Cependant, après que cette histoire ait été reprise par plusieurs médias, Variety a fait une mise à jour disant que l’acteur s’est mal exprimé.

Ils disent que l’acteur était simplement d’accord sur le fait que Captain America : Brave New World est l’un des prochains films de Marvel, sans confirmer son rôle dans celui-ci. On attend de voir quand Hulk fera sa prochaine apparition dans le MCU.

Mackie joue le rôle-titre, ce qui fait de « Captain America 4 » son premier film en tant que héros éponyme dans un long métrage Marvel. L’acteur a fait ses débuts dans le MCU en tant que Falcon, mais il a pris le bouclier de Captain America dans la série Disney+ Falcon et le Soldat de l’Hiver. Il prend le relais de Chris Evans qui a incarné le rôle de Captain America depuis le début dans le MCU, mais il a quitté le rôle dans Avengers: Endgame.

Le casting comprend Harrison Ford qui fait dans ses débuts dans le MCU en tant que Thaddeus « Thunderbolt » Ross, succédant à William Hurt décédé en 2022. Ross est maintenant le président des États-Unis dans Brave New World.

Liv Tyler et Tim Blake Nelson sont également présents, reprenant leurs rôles de Betty Ross et Samuel Sterns de L’Incroyable Hulk. Carl Lumbly vu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver devrait aussi être de retour en tant qu’Isaiah Bradley. Shira Haas et Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) sont aussi à l’affiche du film.

Captain America: Brave New World est réalisé par Julius Onah (The Cloverfield Paradox) et co-écrit par Malcolm Spellman, créateur de Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Le film sortira dans un an, le 12 février 2025.

Source : SBIFF / Crédit ©Marvel