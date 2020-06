Justice League : l’interprète de Zod s’exprime sur le Snyder’s Cut

L’acteur Michael Shannon, le fameux général Zod de Man of Steel, est heureux que le Snyder’s Cut soit enfin une réalité

On se souvient de lui comme le Zod de Man of Steel. L’acteur Michael Shannon, fervent défenseur de Zack Snyder s’exprime sur la prochaine nouvelle version de Justice League sur HBO Max, le fameux Snyder’s Cut tant réclamé par les fans de DC.

S’il est désormais officiel – avec même de nouvelles images – ce director’s cut que beaucoup pensaient de l’ordre du fantasme arrivera en 2021 sur la plateforme SVOD HBO Max aux USA. Une nouvelle édition du film Justice League qui coutera quand même entre 20 et 30 millions de dollars aux studios. Un budget assez conséquent pour un nouveau montage.

Pour Micheal Shannon, cette sortie est plus que mérité pour le réalisateur car « ça a été très dur pour lui ».

« Entre ce qu’il a vécu avec sa famille, et ce qu’il a traversé avec Warner(…) j’espère que cette sortie lui offrira un peu de satisfaction et de justification car il est une belle personne. Il mérite bien mieux que ce qu’il a vécu. »

Pour l’acteur, ce nouveau montage est le film qu’on aurait dû voir avant les évènements qui ont mené Snyder a quitter le navire, et ce n’est que justice qu’il ait l’opportunité de le terminer.

Pour ceux qui l’avaient oublié, six mois avant la sortie du film, Snyder a quitté la production de Justice League après avoir subi une tragédie familiale personnelle. Warner Bros. a embauché Joss Whedon (The Avengers) pour une réécriture approfondie et des reshoots qui ont considérablement modifié le film. La bande originale de Junkie XL a aussi été changée pour une nouvelle signée Danny Elfman, pour un film qui n’aura pas fait l’unanimité à sa sortie.

Depuis, déçus par l’interprétation de Whedon pour cette première réunion des héros DC au cinéma, les spectateurs et fans réclamaient la sortie de la version imaginée par Snyder à l’origine. HBO Max et Warner Bros. Pictures ont annoncé récemment qu’ils présenteront en exclusivité le film de Snyder sur le service de streaming en 2021. Pendant plus de deux ans, les fans se sont ralliés et ont créé le #ReleaseTheSnyderCut depuis la sortie de la version théâtrale en 2017.

Crédits : ©Warner Bros