Justice League : Le Snyder Cut contient un gros changement d’effets spéciaux

Le Snyder Cut de Justice League va opérer un grand changement d’effets spéciaux par rapport à la version sortie en salles.

Les fans de DC peuvent s’attendre à un changement majeur en termes d’effets spéciaux pour le Snyder Cut de Justice League. Le réalisateur va changer la couleur du ciel rouge qu’on voit dans le dernier acte du film.

Quand un fan lui demande sur Vero s’il changera la couleur du ciel rouge dans le film, il répond simplement « oui ». Il a été clarifié précédemment par le directeur de la photographie du film, Fabian Wagner, que l’acte final du film sorti en salles a reçu un ciel rouge après le départ de Snyder. Le réalisateur a ainsi l’intention de changer ce ciel rouge en bleu comme il l’avait toujours imaginé.

Cette nouvelle version de Justice League se fait en grande partie grâce à la mobilisation des fans qui n’ont pas arrêté de demander la sortie du Snyder Cut. A ce sujet, Bob Greenblatt, le patron de Warner Media, a directement cité les fans comme raison de refaire le film selon la vision de Snyder.

« Depuis que je suis arrivé ici il y a 14 mois, le chant de #ReleaseTheSnyderCut a été un battement de tambour quotidien dans nos bureaux et boîtes de réception », a-t-il déclaré. « Eh bien, les fans l’ont demandé, et nous sommes ravis de finalement le livrer. En fin de compte, tout tourne autour d’eux et nous sommes ravis de pouvoir sortir la vision ultime de Zack pour ce film en 2021. Cela n’aurait jamais pu se produire sans le travail acharné et les efforts combinés des équipes de HBO Max et de Warner Bros Pictures. »

Le Snyder Cut sortira en 2021 sur HBO Max.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros