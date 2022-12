DC : James Gunn et Peter Safran n’étaient pas en tête de liste pour diriger les studios

D’après une nouvelle source, James Gunn et Peter Safran n’était pas les premiers choix de Warner pour reprendre la tête des studios DC. Warner aurait aimé un autre réalisateur à succès de DC.

C’est peut-être la nouvelle qui va le plus enerver les fans de DC, depuis les dernières annonces d’annulations, retrait et changements depuis la prise en fonction des deux nouveaux chefs des studios dédiés aux comics chez Warner.

En effet, il semblerait que Peter Safran et James Gunn n’étaient pas en tête de liste pour prendre les rênes du DCU. D’après le New York Post, les studios Warner lorgnaient sur Todd Phillips, le réalisateur du Joker.

C’est une source interne qui a décrit comment la décision et choix du directeur s’est passé. Cette source a déclaré : « presque toute la ville a refusé le poste. Cela devait être Todd Phillips à la base, ils l’ont beaucoup supplié ». Mais visiblement le réalisateur de l’un des plus gros succès du DCEU n’était pas intéressé par le job.

Un job que peu de réalisateurs étaient prêts à accepter jusqu’à James Gunn et Peter Safran, qui ont été annoncés à la présidence des studios en octobre dernier.

Un duo qui depuis quelques jours ne fait plus l’unanimité auprès des fans de DC, notamment après les multiples annulations de suites de films et le départ d’Henry Cavill, qui venait tout juste d’annoncer son retour dans le DC Universe, après un caméo surprise dans Black Adam.

Un retour qui pourtant n’était pas sous contrat pour l’acteur et qui n’obligeait pas James Gunn à le reprendre pour incarner Superman dans le nouveau DCU.

Le réalisateur de The Suicide Squad est d’ailleurs revenu lui-même sur les raisons du départ de Cavill, un prochain film dédié à l’homme de fer signé de sa plume (et surement réalisé par lui-même puisqu’il n’écrit rarement pour laisser la réalisation à un autre) ainsi que ce qui a été dit sur l’annulation de Wonder Woman 3, et la possibilité de revoir Gal Gadot dans la peau de l’Amazone mythique.

Reste cependant que Blue Beetle, The Flash, Shazam! Fury of the Gods et Aquaman 2 sont toujours prévus en sortie, bien que les studios DC semblent se diriger vers un total reboot ou refonte complète, avec de nouveaux visages pour incarner les super-héros légendaire, loin de ce qui a été fait jusqu’ici.

Mais rien n’est moins sûr, puisque Gunn a déclaré lui-même qui n’exclurait pas l’idée de travailler avec les acteurs qui ont incarnés les héros de la Justice League de DC.

Pour savoir ce que nous réserve le duo de réalisateurs/directeurs de DC Studios, il faudra attendre. En tout cas pour eux, le changement c’est bel et bien maintenant.

