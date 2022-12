Wonder Woman 3 : Patty Jenkins remet les pendules à l’heure

La réalisatrice Patty Jenkins clarifie ce qui s’est passé avec Wonder Woman 3 et son retour au film Star Wars Rogue Squadron.

Patty Jenkins a publié une déclaration concernant l’annulation de Wonder Woman 3, réfutant les informations selon lesquelles elle aurait été la seule à s’éloigner de la suite de DC Universe.

« Soupir … Je ne suis pas du genre à parler de questions de carrière privées, mais je ne permettrai pas aux inexactitudes de continuer », a écrit Jenkins dans un communiqué publié sur Twitter. Dans un premier temps, elle met les choses au clair à propos de Rogue Squadron, le film Star Wars sur lequel elle travaillait :

« J’ai initialement quitté Rogue Squadron après un processus de développement long et productif lorsqu’il est devenu clair que cela ne pourrait pas arriver assez tôt et que je ne voulais pas retarder davantage WW3. Lorsque je l’ai fait, Lucasfilm m’a demandé d’envisager de revenir à RS après WW3, ce que j’ai été honorée de faire, alors j’ai accepté. Ils ont conclu un nouveau contrat avec moi. En fait, je suis toujours dessus et ce projet est en développement actif depuis. Je ne sais pas si cela arrivera ou non. Nous ne le savons jamais tant que le processus de développement n’est pas terminé, mais j’attends avec impatience son potentiel. »

Elle ajoute : « Quand il y a eu des réactions négatives à propos de WW3, la fausse histoire attrayante selon laquelle c’est moi qui l’ai tué ou qui s’est éloignée a commencé à se répandre. Ce n’est tout simplement pas vrai. Je ne suis jamais partie. J’étais ouverte à tout ce qui m’était demandée. J’ai cru comprendre que je ne pouvais rien faire pour faire avancer quoi que ce soit en ce moment. DC est évidemment enterré dans les changements qu’ils doivent apporter, donc je comprends que ces décisions sont difficiles en ce moment. »

Jenkins a poursuivi : « Je ne veux pas que ce qui a été un beau voyage avec WW se termine sur une note négative. J’ai adoré et j’ai été tellement honorée d’être la personne qui a pu faire ces deux derniers films de Wonder Woman. C’est un personnage incroyable. Vivre dans et autour de ses valeurs fait de quelqu’un une meilleure personne chaque jour. Je lui souhaite, ainsi qu’à son héritage, un avenir incroyable, avec ou sans moi. Marcher côte à côte avec Lynda Carter, une légende absolue et un phare de bonté et de lumière a été fantastique. J’ai tellement appris d’elle et je la chérirai en tant qu’amie et mentor, pour toujours. Mon équipe a été comme une famille et s’est battue chaque jour pour donner au monde les meilleurs films possibles. »

La réalisatrice a ensuite fait l’éloge de la star de Wonder Woman, Gal Gadot. « Et Gal… Gal Gadot. Par où commencer ? Gal est le plus beau cadeau que j’ai reçu de tout ce parcours », a-t-elle écrit. « Une amie chérie, une source d’inspiration et une sœur. Il n’y a pas de mots que je puisse utiliser pour exprimer à quel point elle est magique. Elle est l’incarnation ambulante de Wonder Woman dans la vraie vie et une meilleure personne que le monde ne peut imaginer. Jamais une fois, sur des millions de moments que j’ai passés avec elle, je n’ai rien vu de moins. Elle est un cadeau pour ce monde, et plus encore, pour moi. »

Jenkins a conclu son message en remerciant les fans : « Les fans de Wonder Woman ne sont souvent pas les plus visibles dans les médias et en ligne, mais je veux que vous sachiez que nous vous avons toujours vu et célébré, vous et votre importance. Vous étiez avant tout dans nos esprits chaque jour où nous avons fait les deux derniers films… Gardez l’esprit de Wonder Woman. Chaque jour où vous rencontrez des difficultés, essayez de demander : Que ferait Wonder Woman ? J’espère que son phare d’amour, de vérité et de justice sera toujours là pour guider votre chemin comme elle l’a fait pour moi. »

La déclaration de Jenkins intervient après qu’il a été rapporté que son traitement pour Wonder Woman 3 n’avançait pas suite à son prétendu désaccord avec les notes des nouveaux patrons de DC, James Gunn et Peter Safran.

Après la publication de ce communiqué, James Gunn a répondu : « Je peux attester que toute nos interactions avec Peter [Safran] et avec vous n’ont été qu’agréables et professionnels. »

