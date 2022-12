James Gunn écrit un film Superman sans Henry Cavill ; Ben Affleck réalisera un futur film DC

Un nouveau film Superman est en développement avec James Gunn mais sans Henry Cavill dans le rôle et Ben Affleck réalisera un futur film DC.

C’est officiel, Henry Cavill n’est plus Superman sur grand écran. Les patrons de DC, Peter Safran et James Gunn, ont officiellement dévoilé leurs plans pour leur premier film sous leur régime : Gunn écrit un film Superman sur les débuts du Man of Steel qui n’est pas une histoire d’origine, mais un nouvel acteur sera recherché pour jouer Superman puisqu’il est plus jeune.

Quant à Henry Cavill – alors que les patrons de DC disent qu’ils aimeraient travailler avec lui sur un autre projet – il a été informé qu’il ne faisait pas partie de la prochaine itération de Superman compte tenu de sa nouvelle direction. L’acteur a confirmé sur Instagram que c’était malheureusement la fin pour lui en disant : « Mon tour de porter la cape est passé. »

« La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes, » écrit-il.

La nouvelle survient quelques semaines seulement après la dernière apparition de Cavill en tant que Superman. L’acteur a enfilé cette cape rouge familière pour un caméo de fin de générique dans Black Adam, où Superman a une rencontre avec l’anti-héros de Dwayne Johnson.

Le caméo de Cavill semblait mettre en place des plans pour un futur film Superman et Cavill a publié une vidéo de célébration sur Instagram, disant aux fans qu’il était de retour et de s’attendre à plus de détails à venir. Il avait même quitté The Witcher, mais cela était avant l’arrivée de Gunn et Safran, les plans ont changés sous le nouveau régime.

Gunn a également confirmé des informations selon lesquelles il aurait rencontré l’acteur de Batman, Ben Affleck, pour discuter également de son avenir avec le studio. « Il veut réaliser et nous voulons qu’il réalise; nous devons juste trouver le bon projet », a écrit Gunn. Affleck reprendra ensuite son rôle de Batman dans The Flash, aux côtés d’Ezra Miller.

Gunn et Safran prévoient de dévoiler leur plan DC complet en janvier, mais prennent des réunions avec divers talents connectés à l’univers pour partager leur vision alors qu’ils mettent en place un plan plus cohérent pour DC, s’étendant sur tous les supports.

Pour le moment, on ne sait pas qui réalisera se nouvel opus de Superman, Gunn est seulement prévu à l’écriture et pas derrière la caméra pour le moment.

Source : Deadline / Crédit ©DC/Warner Bros