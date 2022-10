Superman : Henry Cavill confirme son retour pour des futurs films DC

Henry Cavill confirme qu’il est « de retour en tant que Superman » pour des futurs films de DC.

Après des années de spéculations et d’incertitude, c’est officiel, Henry Cavill reprendra bien sa cape de Superman dans de futurs films de DC. L’acteur a partagé une vidéo confirmant son engagement à jouer le héros de DC dans les futurs films après son retour pour la scène de générique de fin de Black Adam, qui est sorti mercredi dernier et a marqué son retour pour la première fois dans le rôle 5 ans après Justice League.

« Je voulais le rendre officiel – je suis de retour en tant que Superman », a déclaré Cavill dans une vidéo. Il a remercié les fans, « surtout. Merci pour votre soutien et pour votre patience. » Il a ajouté que ce que le public a vu dans Black Adam est un « très petit avant-goût » des choses à venir.

Pour le moment, il n’y a aucun scénariste ou réalisateur attaché, mais l’intention est que Cavill joue dans au moins un film solo de Superman, son premier depuis Man of Steel sorti en 2013. Il pourrait aussi faire d’autres apparitions dans d’autre longs-métrages alors que DC Films fait l’objet d’une refonte sous la direction des nouveaux patrons de Warner Films, Michael De Luca et Pamela Abdy.

Le parcours pour ramener Cavill dans le monde de DC au cinéma a été difficile. La star de Black Adam, Dwayne Johnson, et son équipe se sont d’abord vu refuser l’idée de caméo par le patron du film DC de l’époque, Walter Hamada, qui avait ses propres plans pour Superman. Mais Johnson, dont la manager Dany Garcia représente également Cavill, est allé voir De Luca et Abdy dans le dos de Hamada, qui ont commencé leur travail en juillet et qui ont approuvé l’idée.

Pourtant, un accord pour faire apparaitre Cavill dans le film n’était pas certain d’être conclu. L’équipe de Black Adam a d’abord filmé Superman avec une doublure et a testé la scène sans montrer le visage du personnage. Puis le mois dernier, après la conclusion de l’accord, Cavill a filmé sa scène à Londres.

En attendant d’avoir plus d’information sur le retour d’Henry Cavill dans le DCEU, il est à voir dans la scène de générique de fin de Black Adam actuellement en salles.

