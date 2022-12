DC : Superman reste une « grande priorité » mais pas Green Lantern selon James Gunn

James Gunn insiste sur le fait que Superman est une « grande priorité », il nie les tensions entre lui et Henry Cavill et fait une mise au point sur Green Lantern.

Après un article publié par le Hollywood Reporter qui rapporte que plusieurs projets DC ont été abandonnés, les fans de DC sont dans le flou en ce qui concerne l’avenir de Superman sur grand écran après son caméo dans Black Adam. Mais James Gunn, nouveau co-président de DC Studios, tente une nouvelle fois de rassurer les fans.

Samedi, Gunn a tweeté à propos du 44e anniversaire de Superman de Richard Donner, sorti le 10 décembre 1978. « Superman es sorti il y a 44 ans aujourd’hui », a écrit Gunn. Il a également inclus l’affiche originale du film nominé aux Oscars, avec le slogan « Vous croirez qu’un homme peut voler ».

Superman premiered 44 years ago today. ❤️💫 pic.twitter.com/FRtl4noDwI — James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022

Le tweet a suscité des questions de la part des fans qui anticipaient avec impatience le prochain épisode de Superman, beaucoup demandant à Gunn s’il faisait allusion à un projet à venir.

« J’essaie de dire que c’est le 44e anniversaire de la première de Superman qui est un grand film », a répondu Gunn, amenant un autre fan à poser une question plus simple concernant un éventuel film à venir. Cela a conduit Gunn à insister sur le fait que non seulement un autre projet Superman est en cours, mais qu’il pourrait très bien être la « plus grande priorité » de DC.

« Oui bien sûr. Superman est une énorme priorité, sinon la plus grande priorité », a-t-il partagé.

Yes of course. Superman is a huge priority, if not the biggest priority. — James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022

Le commentaire fait suite à la spéculation selon laquelle une suite de Man of Steel est morte et enterrée. Après ça, le cinéaste a dû démentir les rumeurs de tension entre lui et l’acteur de Superman Henry Cavill. Lorsqu’un fan lui a demandé de « démystifier » l’affirmation, Gunn a écrit : « Bien sûr : faux. »

Sure: false. — James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022

Ailleurs, un autre fan a ensuite posé des questions sur la possibilité d’un film Green Lantern, ce que Gunn a noté comme n’étant pas une « priorité ». Cependant, il a également précisé que Ryan Reynolds ne reviendrait pas dans la franchise, malgré les rumeurs selon lesquelles il était sur le point de reprendre le rôle pour Zack Snyder. « Ce n’est pas une priorité pour moi et encore moins pour Ryan Reynolds », tweet Gunn.

That’s not a priority for me and even much less of one for @VancityReynolds. — James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022

Notez tout de même que pour l’instant, Green Lantern obtiendra une autre chance de succès avec une nouvelle série télévisée qui est toujours en production. On attend de voir ce qu’elle donnera et si elle aura le succès escompté.

