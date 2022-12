Superman : James Gunn répond aux inquiétudes du fans vis-à-vis de son film sans Cavill

Les griefs, rumeurs et discussions continuent avec James Gunn depuis l’annonce du retrait d’Henry Cavill dans la peau de Superman, avec un prochain film de l’homme de fer signé par le réalisateur lui-même.

Alors que les rumeurs s’envolent sur les annulations et un potentiel reboot complet du DCEU, à l’image du MCU, notamment depuis la nomination de Peter Safran et James Gunn à la tête des studios de comics de Warner, le réalisateur de Suicide Squad prend le temps de clarifier les choses sur Twitter.

Si l’on sait pour sûr que Superman n’aura plus les traits d’Henry Cavill, quelques mois après l’annonce du retour de l’acteur dans la peau du super-héros qui l’a rendu célèbre, il semblerait que James Gunn s’est pris d’une mission concernant l’homme de fer, puisqu’il va se charger du scénario du film qui signera le retour de Superman sur les écrans de l’ère Gunn/Safran.

D’après les premières descriptions, on pouvait croire à un reboot complet du personnage, avec une origin story classique. Gunn a dernièrement clarifié les choses à un fan sur twitter un peu douteux, qui semblait ne pas croire le réalisateur.

He’s not meeting the major characters for the first time, either. He’s merely younger. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Ce dernier a insisté une fois de plus sur le fait que ce ne serait pas une origin-story même s’il avait déclaré qu’il allait rencontrer des personnages pour la première fois. Il s’agirait tout simplement d’une version plus jeune de Superman, en pleine connaissance de ses pouvoirs et histoire, mais aussi des autres héros de la franchise DC.

Il est aussi revenu sur la polémique autour du départ d’Henry Cavill qui avait réjoui de nombreux fans de l’acteur et de Superman, en expliquant que Henry Cavill est à un âge différent du Superman de son prochain film, raison réelle du départ de ce dernier.

As I said yesterday, it is very simple, he’s a different age. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

D’ailleurs, ce dernier n’exclut pas un retour de Cavill dans le nouveau DC Universe, puisque l’acteur et lui-même sont restés en bon terme. L’ex interprète de Superman a même expliqué dans un communiqué sur son compte instagram qu’il comprenait les raisons de cette décision.

En attendant, Henry Cavill n’a pas perdu de temps pour retrouver du travail, puisqu’il est annoncé à la tête d’une série adaptée de la franchise Warhammer pour Prime Video.

Quant à James Gunn, ce dernier reste très actif pour rassurer les fans sur twitter concernant tous les bouleversements en cours depuis sa prise de post en tant que directeur de DC. Ce dernier a répondu à un fan qui lui demandait si Batman allait rester dans les mains de Matt Reeves ou s’il serait dans le nouveau DCU.

Ce à quoi le réalisateur a répondu qu’il était bien une grande partie du DCU. Logique, puisque Batman est aussi iconique que Superman tant dans les comics que sur les écrans. Il a même ces derniers jours exprimé l’envie de travailler avec Ben Affleck, mais pas dans la peau de Batman, puisqu’il imagine bien ce dernier réaliser un film DC.

crédit photos : Droits réservés