James Gunn et Peter Safran deviennent co-présidents de DC Studios et superviseront l’univers DC pour la télévision et le cinéma.

Alors que Walter Hamada a récemment quitté son poste, le nouveau patron de Warner Bros Discovery, David Zaslav, vient de nommer deux nouveaux dirigeants pour la branche DC de Warner : le cinéaste James Gunn et le producteur Peter Safran.

Tous deux ont les titres de coprésidents et de directeurs généraux de DC Studios, supervisant la direction créative globale de l’univers DC à travers le cinéma, la télévision et l’animation sous une seule bannière. Gunn se concentrera sur le côté créatif, tandis que Safran se concentrera sur le côté business. Tous deux continueront également à développer, diriger et produire des projets.

Le duo rendra compte à Zaslav, mais sera également en étroite collaboration avec les coprésidents et PDG de Warner Bros Film Group, Mike De Luca et Pam Abdy. Ils travailleront aussi en étroite collaboration avec Casey Bloys, président-directeur général de HBO et HBO Max Content, et la présidente de WB Channing Dungey, entre autres.

Gunn et Safran connaissent bien sûr très bien le genre super-héros et DC, ayant adapté certaines des plus grandes propriétés DC et Marvel pour le grand (et le petit) écran ces dernières années, notamment Les Gardiens de la Galaxie, Aquaman, Peacemaker, et Suicide Squad.

« Nous sommes honorés d’être les gardiens de ces personnages de DC que nous aimons depuis que nous sommes enfants », ont déclaré Gunn et Safran dans un communiqué commun. « Nous sommes impatients de collaborer avec les scénaristes, réalisateurs et acteurs les plus talentueux du monde pour créer un univers intégré et multicouche qui permet toujours l’expression individuelle des artistes impliqués. »

« Notre engagement envers Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn et le reste de l’écurie de personnages de DC n’a d’égal que notre engagement envers la merveille de possibilité humaine que ces personnages représentent », poursuit le communiqué. « Nous sommes ravis de dynamiser l’expérience cinématographique à travers le monde en racontant certaines des histoires les plus grandes, les plus belles et les plus grandioses jamais racontées. »

Ce nouveau poste pour Gunn confirme que sa collaboration avec Marvel Studios arrive bel et bien à sa fin avec les sorties prochaines du spécial Noël des Gardiens de la Galaxie en novembre ainsi que le troisième volet de la saga qui en salle au printemps prochain.

Gunn et Safran prendront officiellement leurs nouveaux postes à partir du 1er novembre.

Source : Deadline / Crédit ©Getty Images