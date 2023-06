Seigneur des Anneaux : Peter Jackson pourrait bien revenir pour de nouveaux films

La warner est en discussion avec Peter Jackson pour les prochains films autour de la franchise Seigneur des Anneaux

Le CEO de Warner Bros, Michael de Luca, et Pam Abdy se sont rapproché de Peter Jackson pour reprendre le flambeau des prochain films inspirés de la licence Seigneur des Anneaux annoncés il y a peu.

Le réalisateur de renom, qui n’a pas été impliqué dans la série dérivée de l’univers du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, sur Prime Video, a rencontré chez lui, en Nouvelle Zélande, les deux dirigeants des studios Warner, afin de renouer contact et surement commencer à réfléchir aux possibles déclinaisons possibles autour de la licence Lord of The Rings.

Avant d’apprendre si Peter Jackson fera son grand retour dans le monde de Tolkien après deux trilogies, le prochain film autour du Seigneur des Anneaux sera War of the Rohirrim, en animation.

Dans cet opus autour du peuple du Rohan, l’histoire se concentrera film la Maison royale d’Eorl, qui régnait sur ce domaine, et sera axé autour d’une héroïne du nom de Hera, fille du Roi d’Helm Hammerhand. Une jeune femme fière et vulnérable qui se retrouvera au coeur d’un conflit entre son père Helm et Freca, un seigneur du Rohan qui souhaite que son fils Wulf se marie à la princesse. Leur mésentente provoquera une bataille légendaire.

Les premières images diffusées à la presse au Festival d’animation de Annecy, annoncent un film mêlant animation japonaise aux illustrations des dessinateurs habituels de Tolkien, Alan Lee et John Howe, qui ont toujours été impliqués dans les projets de la licence. D’après les premiers retours, le film garde l’esprit du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, malgré le choix de l’anime.

Le film War of the Rohirrim, réalisé par Kenji Kamiyama est prévu en salle pour le 10 avril prochain. Warner prévoit plusieurs films prochainement, mais il faudra attendre.

Crédit photos : ©Warner