Le Seigneur des Anneaux : Nouveaux films en préparation

Warner Bros. annonce la sortie prochaine de nouveaux films Le Seigneur des Anneaux.

Le monde créé par J.R.R Tolkien n’a pas fini d’être exploité sur le grand écran. Moins d’un an après la diffusion de la saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir, encore plus de contenu Seigneur des Anneaux va voir le jour.

Warner Bros. Pictures a annoncé jeudi avoir signé un accord pluriannuel avec la société de médias suédoise Embracer Group pour produire davantage de films basés sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

New Line Cinema, qui a produit la trilogie cinématographique acclamée de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux au début des années 2000 ainsi que Le Hobbit, fait également partie de l’accord en tant que label de films de Warner Bros.

« Il y a vingt ans, New Line a pris un risque sans précédent pour réaliser les histoires, les personnages et le monde incroyables du Seigneur des Anneaux sur grand écran. Le résultat a été une série historique de films qui ont été adoptés par des générations de fans, » ont déclaré Michael De Luca et Pam Abdy, dirigeants de Warner Bros. Pictures, dans un communiqué.

« Mais malgré toute la portée et les détails précieusement emballés dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par J.R.R. Tolkien reste largement inexploré au cinéma. L’opportunité d’inviter les fans plus profondément dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer dans cette aventure. »

Amazon a acheté les droits télévisés du Seigneur des Anneaux pour 250 millions de dollars en 2017, ce qui a permis à la société de produire Les Anneaux de Pouvoir. Embracer a acheté Middle-earth Enterprises, le détenteur des droits cinématographiques du Seigneur des Anneaux, l’année dernière.

Pour le moment, aucune équipe créative n’a été annoncée pour ces nouveaux films. On ne sait pas si Peter Jackson et ses partenaires d’écriture Fran Walsh et Philippa Boyens seront impliqué mais ils ont déclaré qu’ils souhaitaient en savoir plus sur les projets en cours.

« Warner Bros. et Embracer nous ont tenus au courant à chaque étape du processus », ont déclaré Jackson, Walsh et Boyens dans un communiqué conjoint. « Nous sommes impatients de parler avec eux pour entendre leur vision de la franchise à l’avenir. »

En attendant, Warner Bros. a déjà au moins un projet Le Seigneur des Anneaux en préparation : Comme annoncé précédemment, la préquelle animée Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim devrait sortir en salles en 2024 sur les écrans.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros