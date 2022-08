Joker 2 – Folie à Deux : La rumeur de séquences musicales se confirme

Il semblerait que la rumeur autour de la possibilité que la suite du Joker se transforme en comédie musicale se confirme selon une source proche de la production de Folie à Deux

Les studios DC sont décidément en pleine refonte et remaniement de leur stratégie de production. Si l’on sait que la firme prévoit un plan sur 10 ans, un peu comme Marvel, les nouvelles ne cessent de pleuvoir autour des actuelle production et tournages en cours.

Alors que le projet Batgirl a été abruptement été annulé alors que le film était en plein tournage et que le film Flash semble compromis à cause des déboires d’Ezra Miller avec la justice, certains projets semblent assurés de voir le jour, bien qu’ils n’étaient pas prévus à l’origine.

C’est le cas du film Joker 2, intitulé Folie à Deux (en français chez nos amis américain), avec, confirmé depuis la semaine dernière, l’arrivée de Lady gaga au casting pour incarner la célèbre et iconique Harley Quinn.

Lady Gaga en Quinn, jusqu’ici incarnée par Margot Robbie annoncé à travers un teaser musical et animé posté sur les réseaux de la chanteuse-actrice. S’il en a fallu pas plus pour en déduire que le film proposera sont lot de musique, voire même des intermèdes musicaux, rien jusque là n’avait été confirmé par les studios Warner et DC concernant la direction du film.

Et bien c’est désormais presque certain, puisqu’à l’occasion d’une interview autour de la nouvelle stratégie de la firme, une source de Variety aurait confirmé que le film aura bien des séquences musicales compliquées, comparant ces séquences au film A Star is born. Sans pour autant en dire plus.

Si DC a toujours été dans l’expérimentation et l’originalité avec ses adaptations de film, notamment quand il s’agit de jouer avec les genre cinématographique, rien ne confirme réellement que Joker 2 : Folie à deux pourrait être une comédie musicale. Pour le savoir il faudra attendre, puisque le film débute à peine sa pré-production.

Variety rapporte d’ailleurs que Warner et DC croit beaucoup dans cette suite, puisque le budget alloué au film est à hauteur de 150 millions d’euros, trois fois plus que le premier film Joker de Todd Phillips. Un premier film qui avait réussi l’éxploit de générer plus d’un milliard de dollars au Box-office, de quoi lui assurer une suite.

Pour savoir si le Joker poussera la chansonnette pour sa future dulcinée, il faudra attendre de nouvelles annonce autour de Joker : Folie à deux, prévu en salle pour le 4 octobre 2024.

crédit photo : droits réservés