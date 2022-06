Joker 2 : Lady Gaga pourrait devenir Harley Quinn

Lady Gaga est en pourparlers pour rejoindre la suite musicale de Joker en tant que Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix.

Alors qu’in a récemment appris que la suite de Joker est bien en préparation, on apprend que ce film sera non seulement une comédie musicale, mais que Lady Gaga pourrait bien être impliquée. Le Hollywood Reporter a d’abord annoncé la nouvelle de l’implication de Gaga dans la suite musicale lundi.

Après l’annonce que le film se nommerait Folie à Deux, les fans ont rapidement supposé que cette «’folie à deux » serait avec Harley Quinn. Ceci comment à se confirmer avec le casting de Lady Gaga qui serait en train d’être finaliser. La star oscarisée de A Star Is Born pourrait en effet incarner la fameuse Harley Quinn dans la suite du film.

Quant à savoir où cela laisse Margot Robbie, qui a joué une version adorée des fans du personnage dans plusieurs films depuis 2016, la source dit que le rôle n’est pas recastée, mais que la suite se déroule dans un univers entièrement différent avec des personnages différents.

Folie à Deux, aussi nommé psychose partagée ou psychose induite, est un phénomène psychiatrique dans lequel des croyances délirantes sont transmises d’une personne à une autre. Bien que les détails de l’intrigue de la suite restent rares, il semble que la santé mentale du Joker (de son vrai nom Arthur Fleck) jouera à nouveau un rôle central.

Harley Quinn est souvent décrite comme une psychiatre à l’asile d’Arkham de Gotham City, où elle rencontre et tombe amoureuse du Joker. Cependant Joaquin Phoenix et Todd Phillips ont réinventé le personnage dans le film de 2019, qui a suivi les origines de la figure néfaste en tant qu’Arthur Fleck, un clown en difficulté et un aspirant comique qui envoie la ville dans une spirale de violence.

Pour le moment, on ne sait pas comment cette nouvelle version de d’Harley Quinn sera intégrée au film.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros/DR