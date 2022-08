Warner a dévoilé aujourd’hui la date de sortie de la suite du film Joker, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix.

Le Joker aura été l’un des grands films de super-héros de l’année 2019. Un film qui a révélé Joaquin Phoenix dans la peau du psychopathe de Gotham, transporté par son rôle au point de recevoir un Oscar pour sa prestation habitée.

Si l’on sait depuis le mois de juin grâce à une photo de la couverture du script que Joker 2 aura pour titre folie à deux, on ne sait pas grand-chose sur ce que proposera cette suite. Joker : Folie à Deux, en français dans le texte, avec un script à nouveau écrit par Phillips et Scott Silver, et sortira en salles au USA en 2024, le 4 octobre plus précisément.

On peut facilement imaginer le retour de Joaquin Phoenix dans la peau du Joker, bien que cela ne soit pas encore été officialisé par Warner, Quant au reste du casting, le titre de Joker 2 peut largement suggérer la présence d’Harley Quinn, avec peut-être même une mise en avant de son origin-story et ses premières sessions d’analyse avec le Joker, bien que pour le moment rien n’a fuité concernant la direction prise par le réalisateur pour cette suite.

Les rumeurs vont bon train d’ailleurs, avec par exemple Lady Gaga qui serai en négociation pour incarner le rôle de Harley Quinn, jusqu’ici incarnée par Margot Robbie. Il faudra attendre quelques mois avant au moins une annonce de casting qui pourrait donner plus d’information pour cette suite.

Joker est devenu le premier film classé R à atteindre 1 milliard de dollars au box-office. Le film, qui mettait également en vedette Robert De Niro, Zazie Beetz et Frances Conroy, a reçu 12 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Pour son interprétation du rôle principal, Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur et Hildur Guðnadóttir a remporté celui de la meilleure musique originale.

Crédit photo : ©Warner Bros