Black Panther 2 : Namor n’est pas un vilain mais « un anti-héros »

L’interprète de Namor promet que son personnge ne sera pas le vilain du film et découvrez de nouvelles images de Black Panther 2 Wakanda Forever.

La prochaine grosse sortie des studios Marvel est l’un des films les plus attendus depuis 2018 : Black Panther 2 Wakanda Forever. Une suite sans Chadwick Boseman, depuis décédé, qui devrait introduire son sucesseur dans le costume du super-héros félin africain.

A l’occasion de la promo du film, l’acteur qui incarnera l’antagoniste de cette histoire, un vilain légendaire des comics : Namor, s’est exprimé sur son personnage, qui a d’ailleurs été confirmé comme un mutant. L’un des premiers officiels du MCU.

Tenoch Huerta a voulu souligner que son personnage n’est pas un vilain, mais un « anti-héros » au magazine Empire : « les Latino-américains sont souvent les méchants dans les films hollywoodiens. Maintenant on peut enfin être des héros – ou anti-héros dans ce cas. ». Une distinction importante pour l’acteur, même si pour l’instant toutes les promos du film présentent le personnage comme l’antagoniste principal de l’intrigue du film, bien que ce dernier promet qu’il ne sera pas le vilain à proprement parler de Black Panther 2 Wakanda Forever.

Sachant que dans le matériel originel, Namor est le rival principal de Black Panther, il semblerait que le film de Ryan Coogler cherche à nuancer Namor et expliquer peut-etre ses motivations dans la rivalité qui l’anime contre le Wakanda.

Toujours côté promo, De nouvelles photos ont été mise en ligne, notamment de Nakia en tenue blanche de deuil, à voir ci-dessous, accompagnée d’images de Riri Willliams et M’Baku.

Pour découvrir Namor à l’écran et qui sera le prochain Black panther, il faudra attendre novembre. En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Aux côtés de Tenoch Huerta on retrouvera Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France. Le trailer du film est à voir ici.

crédit photos : © Droits réservés / Empire/Marvel