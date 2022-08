Black Panther 2 Wakanda Forever : Des reshoots ont eu lieu après le Comic Con

L’acteur Tenoch Huerta a révélé être reparti en studio pour des reshoots de Black Panther : Wakanda Forever après le Comic Con.

L’acteur Tenoch Huerta fait son entrée dans le MCU avec un personnage que le public a hâte de voir. Namor le sous-marin arrivera dans Black Panther: Wakanda Forever, et Huerta ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de jouer le principal antagoniste du film.

Wakanda Forever a déjà traversé des périodes de reshoots, cependant, Huerta a suggéré à W Radio Mexico que le processus est toujours en cours pour les acteurs et l’équipe. Il a en effet parlé d’être retourné en studios il y a quelques semaines pour continuer de travailler sur le film qui sortira en novembre.

« Pour être honnête, ma vie n’a pas tellement changé. Je fais des reshoots qui sont comme des petites pièces manquantes, comme une prise de main, un mouvement, un nouveau cadrage. Comme des petites choses à faire à la fin de chaque film, et que parfois il faut les refaire, » confie-t-il.

Des reshoots ont même eu lieu juste après le panel du Comic Con qui a révélé le premier treailer. « En fait, ce même jour à la fin de notre présentation au Comic-Con, nous sommes retournés aux studios, pour continuer à travailler, donc je n’ai pas eu beaucoup de temps libre. J’ai travaillé tous ces jours, je pense que c’est mon premier jour de congé… en quelque sorte. »

Comme d’habitude, des reshoots sont toujours de rigueur sur des gros films comme ceux du MCU. Il y a toujours des ajustements à faire avant la sortie, cela ne signifie pas que des gros changements de dernière minutes ont lieu, c’est plutôt monnaie courante.

Huerta rassure en disant : « Donc, tout va bien, tout est en ordre. Je me sens vraiment heureux, en paix et satisfait. Je veux dire, finalement, je serai de retour à la maison et toutes les factures seront là, non ? »

En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Tenoch Huerta joue le rôle du souverain légendaire Namor, avec Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios