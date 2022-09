Black Panther change de look pour Wakanda Forever (photos)

Les premiers produits dérivés pour Black Panther 2 dévoilent le nouveau look du super-héros. L’interprète de Namor revient sur les intentions réelles de son personnage.

Dans un peu plus d’un mois, le monde pourra retrouver le célèbre royaume fictif du Wakanda à l’écran. Si l’on ne sait toujours pas qui sera le nouveau Black Panther depuis la mort de Chadwick Bosemandans ce second opus intitulé Wakanda Forever avec le choix de ne pas recaster le personnage de T’Challa, on peut cependant depuis quelques heures découvrir le nouveau look du super-héros mythique de l’afrique grâce aux produits dérivés du film.

Alors que les magasins commencent à recevoir les produits dérivés des prochaines sorties Marvel, dont notamment Black Panther 2 Wakanda Forever, prévu pour novembre, Funko a d’ores et déjà envoyé les premières figurines à certains revendeurs, qui se sont empressés de poster des photos des celèbres petites statuettes à grosses têtes pour le film, ici des Bobble Heads.

Des photos qui montrent le look des personnages de ce second opus Black Panther, mais surtout celui du super-héros titre, qui, si l’on suit la logique et les rumeurs, devrait être campé par Shuri.

Un look revisité à coup de pois argentés et lignes dorées sur le masque et le corps. Rien sur ces images ne permet de savoir si c’est bien Shuri qui portera ce costume, même si certains trouvent que les lignes suggèrent un personnage féminin dans ce costume.

Namor, le protecteur

Côtés news, le magazine Empire, à l’occasion d’une interview avec Tenoch Huerta, l’interprète de Namor, le grand antagoniste de cet opus, a offert une nouvelle image de ce dernier, en costume.

Il s’est d’ailleurs exprimé sur les changements autour de son personnage, qui n’est plus qu’un Roi Atlante. En effet le film a adapté les origines de Namor pour qu’elle soit hérités d’un véritable empire aztèque.

Ainsi, Namor est donc à la tête du Royaume de Talocan dans le film, bien que l’imaginaire d’Atlantis soit à l’image.« On peut s’inspirer du mythe grecque pour Atlantis, mais on peut aussi l’adapter à une véritable culture » a expliqué l’acteur au magazine Empire. Il en a profité pour clarifier les intentions de son personnage, qui sont avant tout animées par l’envie de défendre son royaume, quand le Wakanda décide de se dévoiler au monde.

Une décision qui met son territoire en danger pour lui : « Cette décision met Talocan en péril. Talocan doit donc agir pour se protéger”. L’acteur ne révélèra rien de plus sur le sujet, bien qu’on imagine que l’ouverture du Wakanda, et surement son histoire et héritage, mette la lumière sur ce peuple sous les eaux, poussant ainsi Namor à agir contre le Wakanda par vengeance.

Pour découvrir Namor à l’écran et qui sera le prochain black panther, il faudra attendre novembre. En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Aux côtés de Tenoch Huerta on retrouvera Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre en France. Le trailer du film est à voir ici.

crédit photos : © Droits réservés / Empire/Marvel