Spider-Man Across the Spider-verse : Miles Morales arrivera bientôt en live-action

La productrice de Spider-Man Across the Spider-verse confirme que Sony prépare bien l’arrivée de Miles Morales dans un film en live-action.

L’univers de Spider-Man ne cesse de s’étendre. Alors que le film Spider-Man Across the Spider-verse vient d’arriver en salles, la productrice Amy Pascal a annoncé durant la première à Los Angeles, que les studios Sony Pictures travaillaient sur la future présence en live-action (prises de vues réelles) de Miles Morales dans un film. Elle tease même Spider-Woman en live action.

« Vous verrez tout cela », a déclaré Pascal à Variety. « Ça va arriver, » dit-elle quand lui demande si les fans verront les personnages en chair et en os.

Bien que son existence ait été brièvement taquinée dans Spider-Man: Homecoming, Miles Morales n’a pas encore fait ses débuts en live. L’adolescent héroïque est plutôt au centre de la saga Spider-Verse acclamée par la critique, qui devrait se poursuivre avec Beyond the Spider-Verse l’année prochaine.

Pour le moment, Pascal n’a donné aucun détail sur le moment et la capacité de Miles à apparaître en direct, on ne sait pas si ce sera dans son propre film où dans un autre film du Spider-verse ou du MCU avec d’autres personnages déjà établis.

Amy Pascal a également commenté l’avenir des films Spider-Man portés par Tom Holland et Zendaya, confirmant que le quatrième film est toujours en développement. Avant la grève des scénaristes, en février, le président de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que le scénario du volet 4 était en cours d’écriture. « Tout ce que je dirai, c’est que nous avons l’histoire », a déclaré Feige à l’époque. « Nous avons de grandes idées pour cela, et nos scénariste ne font qu’écrire maintenant. »

Pascal dit maintenant que le travail sur le film est suspendu pendant la durée de la grève des scénaristes. « Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr que nous le faisons », a déclaré la productrice. « On est dans le processus, mais avec la grève des scénaristes, personne ne travaille pendant la grève. On est tous des supporters et dès qu’ils se rassemblent, on s’y mettra. »

L’autre producteur Avi Arad a de son côté confirmé qu’un film sur Spider-Woman arrivera « plus tôt que vous ne le pensez » cependant, il souligne : « Je ne peux pas encore vous le dire, mais ça arrive. »

En attendant, le spider-verse en live action se construit doucement avec Madame Web qui sortira en février l’année prochaine avec à l’affiche Sydney Sweeney et Dakota Johnson ; un autre film Venom est aussi en préparation tandis que Kraven the Hunter avec Aaron Tayloy Johnson et le film sans titre d’Olivia Wilde sont aussi dans la lineup.

En attendant, Spider-Man Across the Spider-verse est actuellement en salles.

Source : Variety / Crédit ©Sony Pictures