Kraven the Hunter : La nommée aux Oscars Ariana DeBose au casting du film Marvel

La nommée aux Oscars Ariana DeBose rejoint Aaron Taylor-Johnson au casting du film Sony-Marvel Kraven the Hunter.

Ariana DeBose est en passe de devenir l’une des actrices les plus en vogue d’Hollywood. Alors qu’elle vient de remporter un SAG Award et qu’elle est nommée aux prochains Oscars pour son rôle dans West Side Story, la comédienne et chanteuse de Broadway est annoncée au casting du film Marvel Kraven the Hunter en préparation chez Sony.

Elle rejoint Aaron Taylor-Johnson qui tient le rôle principal du film qui devrait se tenir dans le Spider-verse.Russell Crowe a aussi été récemment annoncé au casting.

Le rôle exact de DeBose est gardé secret, mais selon Deadline, qui a annoncé la nouvelle en premier, elle devrait jouer la méchante Calypso. Dans les comics, Calypso est une prêtresse vaudou spécialiste dans la fabrication de potions magique, et elle apparaît fréquemment comme alliée et intérêt amoureux de Kraven.

Kraven a été créé par les co-créateurs de Spider-Man Stan Lee et Steve Ditko. C’est l’un des ennemis les plus connus de Spider-Man, il a fait ses débuts dans le comic The Amazing Spider-Man n°15 en 1964. Le chasseur de gros gibier russe a décidé de cibler l’ennemi le plus dangereux qu’il puisse imaginer : Spider-Man.

Au cours de sa longue course dans les comics, Kraven est peut-être mieux connu pour le scénario classique des années 1980 « Kraven’s Last Hunt« , dans lequel le méchant réussit à vaincre Spider-Man, à l’enterrer vivant et à assumer son identité.

Ariana DeBose a été largement acclamée pour son rôle d’Anita dans West Side Story de Steven Spielberg, reprenant le rôle original de Rita Moreno (qui a remporté l’Oscar en 1962). Elle a également récemment joué dans le film musical The Prom de Ryan Murphy sur Netflix et dans la série comédie musicale d’Apple TV+ Schmigadoon!. Elle jouera prochainement dans le film d’action Argylle de Matthew Vaughn et dans le thriller spatial I.S.S.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Stefanie Keenan/Getty Images