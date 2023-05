Venom 3 : Chiwetel Ejiofor rejoint le film Marvel

Chiwetel Ejiofor rejoint Tom Hardy au casting du film Marvel Venom 3.

Chiwetel Ejiofor reste dans le monde de Marvel mais fera face à un autre super-héros. Selon Deadline, l’acteur a rejoint le casting du film Marvel de Sony Venom 3, mais son rôle reste pour le moment inconnu.

Sony n’a pas commenté l’information.

Hardy est sur le point de revenir en tant que personnage titulaire avec la scénariste de longue date de la franchise Kelly Marcel qui sera désormais à la réalisation pour ce troisième volet. Juno Temple a aussi rejoint le casting du film.

Marcel et Hardy sont à la production du film qu’ils ont écrit en collaboration. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker produisent également.

Pour le moment, les détails de l’intrigue sont inconnus. Ce qu’on sait, c’est que Hardy revient en tant que personnage titulaire Venom après les deux premiers films qui ont rapporté 1,36 milliard de dollars dans le monde. On ne sait pas non plus qui rejoindra Hardy des films précédents ou si des personnages de l’univers Sony Pictures de Marvel rejoindront le film.

Chiwetel Ejiofor fait déjà partie de la famille Marvel ayant joué Baron Mordo dans la saga Doctor Strange. On attend de voir quel rôle il incarnera dans Venom 3 et s’il sera connecté au reste du MCU.

Source : Deadline / Crédit ©DR