Marvel : Olivia Wilde à la réalisation d’un film « Spider-verse » pour Sony

Olivia Wilde entre dans le Spider-verse de Sony. L’actrice devenue réalisatrice a signé pour développer et réaliser un film Marvel pour les studios Sony.

Les détails sont actuellement gardés secrets, mais selon Deadline, qui a d’abord rapporté la nouvelle, le film de Wilde sera centré sur un personnage féminin – et ce personnage pourrait être Spider-Woman.

Wilde réalisera et coécrira le film avec sa partenaire d’écriture Katie Silberman. Elle a également teasé la nouvelle sur Twitter avec un emoji arachnide approprié.

Si le film de Wilde se révèle être sur Spider-Woman, nous devrons attendre de voir exactement de quelle itération du personnage il s’agit. Dans les comics, plusieurs femmes différentes ont enfilé le costume au fil des ans sous ce nom, y compris Mary Jane Watson, Gwen Stacy et Julia Carpenter, mais la version la plus connue est peut-être la Spider-Woman originale, Jessica Drew, qui est apparue pour la première fois dans les comics en 1977.

Sony détient les droits d’une vaste écurie de personnages de Marvel Comics, et le film de Wilde rejoindra une liste croissante de films de super-héros Sony qui comprend Venom, Spider-Man : New Generation et le prochain Morbius. Sony partage toujours la garde de Spider-Man avec Disney.

Olivia Wilde a fait ses débuts en tant que réalisatrice l’année dernière avec l’excellent film Booksmart, avec Kaitlyn Dever et Beanie Feldstein. Elle travaille actuellement sur le thriller psychologique Don’t Worry, Darling.

