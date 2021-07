Aquaman 2 : Le producteur défend le retour d’Amber Heard

Alors qu’une pétition circule pour le retrait de l’actrice du DCEU, le producteur Peter Safran défend le retour d’Amber Heard dans Aquaman 2.

Des mois avant le tournage d’Aquaman 2, qui se déroule actuellement à Londres, de nombreux fans de Johnny Depp avaient demandé à Warner Bros. de renvoyer Amber Heard du projet. Près de 2 millions de fans ont signé une pétition sur Change.org exigeant son licenciement, et de manière constante, le hashtag #JusticeForJohnnyDepp est devenu une tendance sur les réseaux sociaux.

Cela survient après que Warner Bros. a demandé à Johnny Depp de démissionner des Animaux Fantastiques 3, car les partisans de Depp pensent qu’il est innocent des allégations de Heard selon lesquelles il aurait maltraité son ex-femme.

Le producteur Peter Safran et l’équipe Aquaman sont pleinement conscients de la controverse entourant l’implication de Heard dans la suite. Malgré cela, Safran dit que le réalisateur James Wan n’a jamais considéré son renvoi comme une option, car ils ne répondraient jamais à la « pression des fans ».

S’exprimant sur le podcast Deadline Hero Nation, Safran a également déclaré que le retour de Heard en tant que Mera, était ce qui avait de mieux pour le film : « Honnêtement, je ne pense pas que nous allions réagir à la pression des fans. Vous devez faire ce qui est le mieux pour le film. Nous avons pensé que si c’était James Wan et Jason Momoa, ce devrait être Amber Heard. C’est vraiment ce que c’était… On n’ignore pas ce qui se passe sur Twitter, mais cela ne signifie pas que vous devez y réagir ou le prendre comme un évangile ou accéder à leurs souhaits. Vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour le film, et c’est vraiment ce que nous avons fait. »

Avec Heard et Jason Momoa, le casting d’Aquaman 2 contient aussi Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II et Temuera Morrison. James Wan réalise sur un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick.

Aquaman And The Lost Kingdom sort 14 décembre 2022.

Crédit ©Warner Bros