Aquaman 2 : Amber Heard de retour malgré la pétition contre elle signée par 1 million de personnes

Un million de personnes ont signé la pétition pour le renvoi d’Amber Heard du film Aquaman 2 mais l’actrice dit qu’elle reviendra pour le film.

Ces derniers mois, il y a eu de nombreuses rumeurs autour du retour d’Amber Heard dans la saga Aquaman. En effet, suite à ses problèmes personnels liés à son divorce houleux de Johnny Depp et les accusations de violence conjugale, beaucoup pensaient que Warner Bros finiraient par se séparer de l’actrice, surtout qu’ils viennent de le faire avec Depp.

Pourtant, l’actrice confirme qu’elle reviendra pour Aquaman 2 et ce, malgré la pétition contre elle qui a été signé plus d’un million de fois. Les studios ont demandé à Johnny Depp de démissionner des Animaux Fantastiques 3 mais n’ont pas fait la même chose pour Heard et certains fans sont outrés de la décision, pensant qu’elle est tout autant responsable.

« Amber Heard a été dénoncée comme un agresseur domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence conjugale qu’il a subis aux mains de sa (alors) épouse Amber Heard, y compris un incident où elle l’a frappé, deux fois au visage et un autre où elle a brisé son doigt avec une bouteille de vodka, et son doigt a dû être refixé chirurgicalement. Il en portera la cicatrice pour le reste de sa vie, » peut-on lire sur la pétition.

Mais cette pétition ne semble pas faire peur à l’actrice qui se dit contente de revenir : « Je suis très enthousiasmée par la quantité d’amour des fans et la quantité d’appréciation des fans qu’Aquaman a acquise. Il y a tellement d’enthousiasme pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous reviendrons », a déclaré Heard à EW. « Je suis tellement contente de filmer ça. »

« Les rumeurs payées et les campagnes payées sur les réseaux sociaux ne dictent pas [les décisions de casting] parce qu’elles n’ont aucun fondement dans la réalité », a ajouté Heard. « Seuls les fans ont réellement créé Aquaman et Aquaman 2. Je suis ravie de commencer l’année prochaine. »

L’actrice pense que le tournage se tiendra bien l’an prochain. En attendant, elle sera dans la série The Stand, l’adaptation du Fléau de Stephen King.

Source : EW et Movieweb / Crédit ©Warner Bros