Les Animaux Fantastiques 3 : Johnny Depp quitte la franchise et sera recasté

Johnny Depp quitte la franchise Les Animaux Fantastiques à la demande de Warner Bros et sera rescaté par un autre acteur.

Johnny Depp ne sera plus Gellert Grindelwald. L’acteur a décidé de quitter la franchise Les Animaux Fantastiques suite à la perte de son procès contre The Sun. La publication britannique avait déclaré que Depp était abusif envers son ex-femme, l’actrice Amber Heard, et un juge a jugé les affirmations « substantiellement vraies ».

Dans une lettre postée sur Instagram vendredi, Depp a écrit que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner de son rôle, alors qu’il avait déjà terminé certaines scènes sur le troisième film Les Animaux Fantastiques.

Il remercie ses fans qui l’ont soutenu puis écrit : « Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques et que j’ai respecté et accepté cette demande. »

Dans l’affaire qui l’oppose à son ex-femme et au Sun, il continue de clamer son innocence : « Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste ferme et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps. »

Warner Bros. a également confirmé le départ de Depp, écrivant dans un communiqué: « Johnny Depp quittera la franchise Les Animaux Fantastiques. Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. Les Animaux Fantastiques 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera être recasté. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. »

On attend désormais de savoir qui reprendra le rôle de Grindelwald dans le troisième volet de la franchise.

Crédit ©Warner Bros