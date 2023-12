Zack Snyder est fatigué des super-héros

Zack Snyder, le réalisateur de Rebel Moon, dit souffrir d’une certaine lassitude des super-héros.

Alors qu’une grande partie d’Internet se demande si la fatigue des super-héros est réelle ou non, Zack Snyder a offert son avis sur la question. Non seulement la fatigue des super-héros est réelle, selon lui, mais il dit en souffrir lui-même.

Dans un article récemment publié par The Atlantic, Snyder affirme que les histoires de super-héros d’aujourd’hui ne peuvent pas être racontées dans une histoire « ponctuelle ».

« J’ai la même fatigue », a déclaré Snyder au magazine, ajoutant que les films de comics sont dans « une impasse » et qu’il est désormais impossible de raconter des histoires autonomes. « Personne ne pense qu’il va voir un film de super-héros unique. »

Il est vrai que de plus en plus, les films de super-héros nécessitent d’avoir vu un autre film (ou parfois une série) avant pour bien suivre, mais ce n’est pas toujours le cas. Il y seulement de plus en plus de choses à voir et certains spectateurs finissent par se lasser.

Cependant, c’est assez ironique venant de Syder sachant qui vient de lancer une franchise en deux parties et espère en faire plus. Rebel Moon n’est pas une « histoire de super-héros » mais elle ne se contient pas en un seul film non plus. La première partie est sortie la semaine dernière et le second film sera disponible en avril 2024. Snyder aurait même l’intention de porter cette histoire à travers un jeu vidéo.

« La deuxième partie est un film de guerre », a déclaré Snyder sur Rebel Moon. « Nous savons que Noble est vivant et Bélisarius lui a confié la tâche de retrouver sa fille et de la lui ramener à tout prix. Les enjeux ont donc augmenté pour le village, passant de ‘hé, nous voulons un peu de vos récoltes à maintenant ‘vous hébergez le fugitif le plus recherché de l’histoire de la galaxie.’ »

Les critiques pour Rebel Moon sont assez mitigées à ce stade. Snyder a tenté de construire un nouvel univers à partir d’une histoire qui aurait dû être un film Star Wars et il ne cache pas son inspiration de Kurozawa, cependant, il manque cruellement de profondeur. On attend de voir ce que donnera la seconde partie.

Snyder a aussi récemment dit qu’il pourrait revenir au genre de super-héros à condition que ce soit des personnages très précis. S’il en a l’occasion, sa fatigue passera peut-être.

Source : The Atlantic / Crédit ©DR