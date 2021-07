Rebel Moon : Zack Snyder fait son film inspiré par Star Wars et Kurosawa pour Netflix

Zack Snyder va finalement réaliser son film de science-fiction inspiré par Star Wars et Kurosawa pour Netflix.

Il y a peu de temps, il a été confirmé que Zack Snyder avait commencé à développer une idée de film Star Wars inspiré d’Akira Kurozawa il y a plusieurs années mais ce film n’a jamais vu le jour.

Dans une interview récente, il a confié qu’il travaillait toujours sur son idée de départ pour en faire un autre film. Aujourd’hui, ce projet nommé Rebel Moon, va voir le jour grâce à Netflix qui annonce le film pour sa plateforme.

Netflix a dévoilé un synopsis qui se lit ainsi : « Lorsqu’une colonie pacifique aux confins de la galaxie se retrouve menacée par les armées du tyrannique Régent Balisarius, ils envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à prendre position. »

C’est en gros Les 7 Samouraïs mais dans l’espace, façon Star Wars. Le classique de Kurosawa qui a été refait un certains nombre de fois sous la forme des 7 Mercenaires, lui-même devenu un western classique de 1960, puis un remake par Antoine Fuqua sorti en 2016.

Dans une interview à The Hollywood Reporter, Snyder a confié qu’il aimerait en faire une franchise : « Mon espoir est que cela devienne également une énorme [propriété intellectuelle] et un univers qui peut être construit», dit-il.

En plus de la réalisation, Snyder écrit Rebel Moon avec Shay Hatten (avec qui il a écrit Army of the Dead de Netflix) et Kurt Johnstad (un collaborateur de 300). Snyder cherche à commencer la production du film au début de l’année prochaine.

Source : THR et EW / Crédit ©DR

