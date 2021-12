Matrix Resurrections : La suite allait se faire avec ou sans Lana Wachowski

La scène de Matrix Resurrections sur faire une suite avec ou sans ses créatrices est enracinée dans une vérité.

Matrix Resurrections est un film rempli de moments très méta. Lana Wachowski n’a pas hésité à intégrer des choses qui sont arrivées dans la vie. Le film en dit énormément sur la nostalgie et comment Hollywood est obsédé avec ses reboots et remakes en tout genre.

Durant une scène au début du film avec Keanu Reeves et Jonathan Groff, il est clairement dit que ce quatrième volet de Matrix aurait été fait avec ou sans Lana Wachowski et que dans un sens, elle n’avait pas d’autre choix que de revenir si elle voulait garder la main sur sa création.

Dans Matrix Resurrections, Neo se retrouve à l’intérieur de la Matrice, un monde virtuel que les machines du futur projettent dans l’esprit des humains pour les maintenir sous sédation afin de récolter de l’énergie dans leur corps. Reprenant le nom de Thomas Anderson une fois de plus, Neo se considère comme un créateur de jeux vidéo primé et l’architecte d’une série populaire intitulée The Matrix.

Thomas est passé à un projet qui lui tient à cœur appelé Binary, mais il a une conversation inconfortable avec son patron de la société de jeux Deus Ex Machina. Dans cette scène, Groff joue le « patron » de Thomas et lui dit que Warner Bros veut une suite de « The Matrix » et qu’ils la feront avec ou sans lui. Clairement, on ne peut pas s’empêcher de penser que Lana Wachowski a eu cette même conversation avant de faire le film.

Une suite à tout prix

Pendant des années, Warner Bros a tenté de convaincre les Wachowski de faire une suite et cette scène est basée sur leur conversation : « Lana a eu tellement d’offres pour faire plus de films Matrix, ce que vous pouvez deviner si vous avez vu [Resurrections] », a déclaré Jessica Henwick qui joue Bugs. « Il y a toute la séquence d’hommage sur la pression des patrons qui lui disent de faire une suite. Et tout cela est basé sur de vraies conversations qu’elle a eues. »

Le producteur James McTeigue a abordé la situation plus directement dans une interview avec Collider. Il a confirmé: « Oui, regardez, il y avait d’autres versions, mais ils n’arrivaient pas à trouver la bonne version. Alors, quand Lana est finalement revenue et a dit : « Je suis intéressée par faire un autre film « , bien sûr, ils l’ont fait avec la cinéaste qui a été à l’origine de Matrix. »

Au fil des ans, on a entendu parler de plusieurs versions qui étaient envisagées pour la suite de la trilogie Matrix. En 2017, le scénariste Zak Penn (X-Men: The Last Stand, The Avengers) avait confirmé des informations selon lesquelles il travaillait sur des traitements pour des projets Matrix. Il y a aussi des rumeurs sur le casting de Michael B. Jordan en Neo.

Et si Lana a fini par faire le film, sa sœur Lilly est restée sur ses positions et n’est pas revenue. Pour elle, Matrix est de l’histoire ancienne, elle est passée à autre chose. Mais pour Lana, ce nouveau film fut le moyen de faire le deuil de leurs parents, c’est ce qui a déclenché son retour.

Source : EW, Collider, THR / Crédit ©Warner Bros