Matrix Resurrections : Un film qui divise les critiques (premières réactions)

Découvrez les premières réactions du film Matrix Resurrections qui divise la critique américaine et française à cause de son côté méta.

The Matrix fait partie de ces films qui ont défini toute une génération, il a changé énormément de choses dans la façon de faire du cinéma en mettant un coup de pied dans la fourmilière. Les films d’action et de science-fiction n’ont plus jamais été les mêmes après la sortie du premier film en 1999. Il y a clairement un avant et un après Matrix.

C’est donc avec de grandes attentes que Matrix Resurrections arrive dans les derniers jours de cette année 2021. Les premières réactions sont assez divisées avec une partie de la presse qui a adoré et une autre partie qui est moins convaincue du film de Lana Wachowski, lui reprochant trop de références meta. Ironiquement, ces références meta ont plu a certains mais d’autres trouvent que c’est une distraction. Cependant, tout le monde est assez bluffé par le visuel du film.

Dans l’ensemble, la presse française a plutôt apprécié le film à l’exception de certains. Mais tout d’abord, Brain Damaged a vu le film et l’a adoré de par les thèmes qu’il aborde et le meta ne nous a pas dérangé.

Le Cerveau a pu voir #MatrixResurrections et c’est FORT!

2 décennies plus tard #LanaWachovski arrive à signer une suite qui a non seulement du sens, mais reprend des thèmes humanistes et essentiels à #Matrix avec un film écho et méta qui restera dans les annales! #Reviewiscoming pic.twitter.com/G6TKku1Yg0 — Brain Damaged (@BraindamagedFr) December 17, 2021

Salles Obscures est aussi conquis et souligne aussi « les thématiques fortes »

On a vu #MatrixResurrections et c’est une belle réussite. Un film recherché, sur des thématiques fortes, plutôt malin, qui fait de nombreux rappels au premier film et apporte à l’univers Matrix. C’est beau, plein d’émotions et se reverra avec grand plaisir. @warnerbrosfr pic.twitter.com/8k9pnQxTpn — Nicolas LEPRETRE (@salles_obscures) December 17, 2021

Renan Cros trouve que le film « déconstruit pour mieux revenir à l’essentiel » et retrouve des notes de Cloud Atlas.

Parfois une idée, un plan, une réplique suffit à faire qu’un film vous suit bien longtemps après l’avoir vu.

Y’en a des dizaines dans #MatrixResurrections

Un film très « CloudAtlasien » qui déconstruit tout pour mieux revenir à l’essentiel. Vener, post-moderne et sentimental 🔥 pic.twitter.com/OnLktLoGKp — Renan Cros (@imnotgenekelly) December 17, 2021

Ici, le meta plait plutôt

J’ai pu voir #MatrixResurrections en avant-première, et c’est une bonne surprise ! Très meta, plus drôle, une romance sincère, de la bonne science fiction, il est vraiment à destination des fans ! Ça relance très bien la franchise ✌️ (faut revoir plus souvent Jessica Henwick) pic.twitter.com/gyqUQYqUrh — Matteo – Chaîne du Geek (@MatteoSapin) December 17, 2021

Et pour Maximilien Pierrette, cette suite est « fascinante dans sa manière de dialoguer avec la saga, ses codes et ses spectateurs, à grands renforts d’échos aux films précédents qui servent le récit »

J’ai vu #MatrixResurrections il y a quelques jours, et j’y repense beaucoup. Beaucoup. Suite fascinante dans sa manière de dialoguer avec la saga, ses codes et ses spectateurs, à grands renforts d’échos aux films précédents qui servent le récit. Hâte de le revoir. @warnerbrosfr pic.twitter.com/c7Zxc2f9Og — Maximilien PIERRETTE ⚡️ (@maxp26) December 17, 2021

Geoffrey Creté d’Ecran Large pense que le fait que le film divise est une bonne chose

#MatrixResurrections va passionnément diviser, décevoir, et tant mieux C’est le grand film fou qui déconstruit Hollywood, le saut final dans le puits d’Alice au pays des business, la suite ultime pour les gouverner toutes Et Keanu Reeves et (surtout) Carrie-Anne Moss… pic.twitter.com/RQD4UJ80Lp — Geoffrey Crété (@GeoffCrete) December 17, 2021

Evidemment, tout le monde n’est pas convaincu. Matteu Maestracci de France Info a été déçu même « si visuellement ça reste souvent bluffant » « on nous réchauffe beaucoup ce qu’on a aimé avant »

J’ai été plutôt déçu par #MatrixResurrections : si visuellement ça reste souvent bluffant, on est quand même à mes yeux dans un « fan-service » amélioré, Lana Wachowski a des idées et des ambitions, mais sur le fond on nous réchauffe beaucoup ce qu’on a aimé avant — Matteu Maestracci (@MMaestracci) December 17, 2021

Du côté de la presse américaine, c’est aussi la même chose, le film divise et certains ont même du mal à se prononcer complètement pour le moment : « Le premier acte du film m’a surpris par sa brillance. J’ai adoré tant de choses dans le film. Besoin de le revoir pour le jugement final, » confie Steven Weintraub de Collider.

Went into the screening of #TheMatrixResurrections with a dozen theories and none of them were right. First act of the film warped my mind with its brilliance. Loved so many things in the movie. Need to see it again for final judgement. pic.twitter.com/qooOJ8DPmH — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 17, 2021

« #TheMatrixResurrections est un ajout solide à la franchise ! J’avais le sentiment que le concept se prêterait à un autre volet et bien sûr, ils ont trouvé de nombreuses façons intelligentes de continuer l’histoire tout en faisant évoluer le concept de The Matrix. » écrit Perri Nemiroff qui travaille également pour Collider.

#TheMatrixResurrections is a solid addition to the franchise! Had a feeling the concept would lend itself to another installment and sure enough, they found loads of clever ways to continue the story while also evolving the whole concept of The Matrix. pic.twitter.com/Wt66GwPvqD — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 17, 2021

Puis il y a ceux qui sont très déçus

« Je suis profondément heureuse pour ceux qui apprécieront #TheMatrixResurrections. Je ne suis malheureusement pas parmi eux. C’est mieux que Reloaded et Revolutions – qui soyons clairs ne sont vraiment pas bons – mais a de mauvais enjeux. Rien n’a d’importance, et pas d’une manière nihiliste cool,” dit Allison Forman de Mashable.

I am deeply happy for those who will enjoy #TheMatrixResurrections. I am, regrettably, not among them. It’s leagues better than Reloaded and Revolutions – which let’s be clear are really not good – but has bad stakes. Nothing matters, and not in a cool nihilistic way. pic.twitter.com/RnbQutdkKR — Alison Foreman (@alfaforeman) December 17, 2021

« #TheMatrixResurrections est l’un des films les plus décevants de l’année. Un gâchis alambiqué qui ternit l’héritage de la franchise. Il y a des performances solides mais l’histoire est absurde et les blagues m’ont fait grincer des dents. C’est aussi beaucoup trop « téléphoné » pour son propre bien. »

#TheMatrixResurrections is one of the most disappointing films of the year. A convoluted mess that tarnishes the legacy of the franchise. There are some solid performances but the story is nonsensical and the jokes made me cringe. It’s also way too “on the nose” for its own good. pic.twitter.com/eIEaecxEfx — Scott Menzel (@ScottDMenzel) December 17, 2021

Le côté trop meta revient souvent comme un reproche, mais les nouveaux venus dans l’univers séduisent.

« #TheMatrixResurrections est trop conscient de son existence. Se moquant un peu trop de lui-même, c’est très lourd sur l’histoire d’amour, avec peu d’action et d’effets spectaculaires, ce que veulent les gens. La meilleure partie est Jonathan Groff mais c’est juste la vie à ce stade, » dit Clayton Davis de Variety.

#TheMatrixResurrections is too self aware of its existence. Poking fun at itself a bit too much, it’s very heavy on the love story, with not a lot of showstopping action and effects, which is what the people want. Best part is Jonathan Groff but that’s just life at this point. pic.twitter.com/kXd8usdV0M — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) December 17, 2021

« #TheMatrixResurrections est plus amusant que les autres suites. Oui, il s’enlise dans l’exposition comme les deux précédents, mais il y a un clin d’œil complice à tout cela. Les nouveaux arrivants Neil Patrick Harris et Jonathan Groff en sont la clé. Oh et le point culminant est génial. »

#TheMatrixResurrections is more fun than I remember the sequels ever being. Yes it’s bogged down in exposition like the previous two, but there’s a knowing wink to it all now. Newcomers Neil Patrick Harris and Jonathan Groff are key to that. Oh and the climax ROCKS. pic.twitter.com/2aWXYI7YAi — Nigel Smith (@nigelmfs) December 17, 2021

Pour vous faire votre propre idée de Matrix Resurrections, le film sera dans les salles le 22 décembre.

Crédit ©Warner Bros