Matrix 4 Resurrections : Pourquoi Lilly Wachowski n’est pas impliquée

Lilly Wachowski explique pourquoi elle n’est pas impliquée dans le film Matrix 4 Resurrections aux côtés de sa sœur Lana.

Quand le film Matrix 4 a été annoncé, nous avons appris que Lilly Wachowski qui a co-réalisé la première trilogie avec sa sœur Lana Wachowski, ne serait pas impliquée dans ce nouveau volet de la saga. Elle a tout simplement pris la décision de ne pas revenir et de laisser sa sœur gérer les choses.

Mercredi, lors d’un panel virtuel des TCA pour sa série Work in Progress, Lilly Wachowski a été interrogée sur ses raisons de s’orienter dans une direction créative différente de celle de sa sœur Lana. « C’est difficile », a commencé Lilly.

« Je suis sortie de ma transition et j’étais juste complètement épuisée parce que nous avions fait Cloud Atlas et Jupiter Ascending, et la première saison de Sense8 [elle a quitté la série après la saison 1, ndlr], les uns après les autres. Nous étions en post-production pour l’un et préparions l’autre exactement en même temps. »

Elle ajoute : « Donc, on parle de 3 fois cent jours de tournage pour chaque projet, et donc, après ça, j’étais complètement épuisée, mon monde était en train de s’effondrer dans une certaine mesure, même si je sortais de ma coquille. J’avais donc besoin de ce temps loin de cette industrie. J’avais besoin de me reconnecter avec moi-même en tant qu’artiste et je l’ai fait en retournant à l’école et en faisant de la peinture. »

Une nouvelle direction

La cinéaste n’est pas complètement sortie du métier puisqu’elle est showrunner, productrice exécutive et réalisateur de la série Work in Progress (disponible sur MyCanal), mais elle a pris ses distances avec le cinéma. Quand Lana a eu une idée pour le quatrième film Matrix, cela est arrivé à un moment où Lilly, qui est transgenre comme sa sœur, a ressenti le besoin de passer à de nouvelles choses et de suivre un chemin différent.

« [Lana] a eu cette idée pour un autre film Matrix, et nous avons eu cette conversation – nous avons commencé à en parler entre la mort de notre père puis celle de notre mère, qui se sont passé à cinq semaines d’écart », a déclaré Lilly. « Et il y avait quelque chose à propos de l’idée de revenir en arrière et de faire partie de quelque chose que j’avais fait avant qui était expressément peu attrayant, » dit-elle.

Elle ajoute : « Et je ne voulais pas avoir traversé ma transition et traversé ce bouleversement massif dans ma vie, le deuil de mes parents, de vouloir revenir à quelque chose que j’avais fait auparavant, et en quelque sorte [marcher] sur d’anciens chemins que j’avais empruntés, je me sentais émotionnellement insatisfaite, c’était comme retourner vivre dans ces vieilles chaussures, d’une certaine manière. Et je ne voulais pas faire ça. »

Si les sœurs Wachowski travaillent pour le moment sur des projets séparés, une nouvelle collaboration dans le futur n’est pas impossible. Quand on lui pose la question, Lilly reste ouverte à cette idée et répond : « Qui sait ? Qui sait ? Peut-être. »

La saison 2 de la série Work in Progress est actuellement diffusée sur Showtime et Canal+Séries. Quant au film Matrix Resurrections, il sera en salles le 15 décembre prochain.

Source : EW / Crédit ©DR