Matrix Resurrections : Lana Wachowski n’a pas prévu de nouvelle trilogie

Lana Wachowski dit que Matrix Resurrections n’est pas le début d’une nouvelle trilogie.

Matrix Resurrections arrive cette semaine dans les salles, 18 ans après la fin de la trilogie initiale. La réalisatrice Lana Wachoski était présente à l’avant-première du film ce lundi à San Francisco et a répondu aux questions de l’Associated Press.

Dans un premier temps, elle confie que comme sa sœur Lilly, elle ne voulait pas faire un autre film : « J’ai dit à tout le monde pendant 18 ans que je ne voulais pas faire un autre film. Lilly a dit à tout le monde qu’elle ne voulait pas faire un autre film Matrix. »

Mais la perte de ses parents lui a faire reconsidérer les choses : « Et puis j’ai eu une tragédie dans ma vie, mes parents sont décédés et j’avais besoin de quelque chose pour m’aider à faire mon deuil. Et inventer une histoire où deux personnes reviennent à la vie était réconfortant et ça m’a soignée. Je n’avais aucun jugement, le l’ai simplement écrit, je ne savais pas ce que j’allais faire avec puis j’ai fait lire une partie de l’histoire à cette femme qui se trouve juste là, et elle a dit ‘Oh mon dieu, tu dois raconter cette histoire’. »

Mais quand on lui demande si Matrix Resurrections est la première partie d’une nouvelle trilogie, la cinéaste répond avec étonnement, mais aussi en rigolant : « Quoi ?! Qui a dit ça ? Donnez-moi un nom ? » Puis elle répond finalement, en regardant ses producteur : « Non. ».

Matrix Resurrections n’est donc pas le début d’une nouvelle trilogie, du moins, le film n’a pas été conçu comme tel, mais qui sait, si le box office est bon, d’autres films arriveront peut-être par la suite. Il ne faut jamais dire jamais.

Avec les retours de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, Matrix Resurrections sort ce mercredi 22 décembre dans les salles.

Source : AP / Crédit ©Warner Bros