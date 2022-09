Marvel : Elizabeth Olsen veut une équipe X-Men après le retour de Wolverine

Elizabeth Olsen, alias Scarlet Witch, veut une équipe X-Men après le retour de Hugh Jackman en Wolverine.

Cette semaine, l’annonce du retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine a enchanté les fans qui ne pensaient pas qu’il reviendrait surtout après Logan qui mettait un point final à son aventure dans la peau du mutant.

Mais Jackman n’a pas dit son dernier mot et il rependra ses griffes dans Deadpool 3 aux côtés de Ryan Reynolds. Il entrera ainsi finalement dans le MCU, ce qui était un souhait de sa part depuis des années, il a toujours voulu faire équipe avec les Avengers, mais les personnages n’étaient pas détenus par les mêmes studios. Depuis la fusion entre la Fox et Disney, la question ne se pose plus et Wolverine peut enfin faire partie de la bande.

Pour le moment, il sera aux côtés de Deadpool, mais qui sait, il fréquentera peut-être d’autres personnages et cette nouvelle du retour n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde.

Lors de l’événement Power of Women de Variety, quelqu’un a annoncé la nouvelle à Elizabeth Olsen et elle veut une rencontre complète entre les X-Men et Scarlet Witch. « Je suppose que Wolverine fait partie des X-Men », a déclaré Olsen à Variety. « Ce serait cool de travailler avec tous ces gens de la franchise X-Men. Je suppose que Fassbender est mon père dans un de ces mondes ? »

Olsen est apparue pour la dernière fois dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sorti cette année et elle a dû affronter le professeur Charles Xavier dans une bataille multiverselle.

On attend de voir comment les X-Men seront intégrés dans le MCU et si Scarlet Witch, qui est techniquement une mutante, fera partie du projet comme l’espère Elizabeth Olsen.

En attendant, Wolverine fera son retour dans Deadpool 3 le 6 septembre 2024.

Source : Variety / Crédit ©Disney/Fox