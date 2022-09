Deadpool 3 : Le retour de Hugh Jackman en Wolverine ne change rien à Logan

C’est officiel, Hugh Jackman reprendra son rôle de Wolverine dans Deadpool 3 qui a enfin une date de sortie. Notez aussi que les événements de Logan restent en place

Les dieux de Marvel ont enfin répondu aux vœux des fans. Hugh Jackman sort de sa retraite de Wolverine et reviendra dans Deadpool 3 aux côtés de son cher amis Ryan Reynolds. En effet, depuis hier soir, la nouvelle circule officiellement après que Reynolds ait lâché la bombe sur les réseaux sociaux.

Reynolds a fait la révélation dans une vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux avec Jackman en arrière-plan. « Hé, Hugh. Tu veux jouer Wolverine une fois de plus ? » Reynolds a demandé à son camarade blasé. « Ouais. Bien sûr, Ryan, » répondit Jackman. S’en suit le célèbre morceau de Whitney Houston « I Will Always Love You ».

La vidéo annonce également que le film sortira le 6 septembre 2024.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

« Je veux prendre une minute pour remercier #StrangerThings de m’avoir entraîné à garder ma grande bouche fermée », a tweeté le réalisateur de Deadpool 3, Shawn Levy. « Cette nouvelle me brûle les lèvres depuis des semaines maintenant. »

I want to take minute to thank #StrangerThings for training me to keep my big mouth shut. This news has been burning a hole in my lips for weeks now🙃⚔️ — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022

Dans une autre vidéo, les acteurs confirment que Logan fait partie du canon du MCU et que les événements du film qui se déroule en 2029, ne changent pas. Le reste de la vidéo est inintelligible puisqu’ils parlent alors que la musique de Wham, Wake Me Up Before You Go-Go, joue par-dessus. Ces deux là adorent troller leurs fans.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

Reynolds est apparu pour la première fois en tant que Deadpool dans X-Men Origins: Wolverine en 2009, qui mettait en vedette Jackman. Les deux acteurs ont plaisanté de manière ludique sur leur implication dans ce film et sur la façon dont il a été universellement critiqué par les fans, et c’est devenu un peu un running gag entre eux. Depuis, le blason de Deadpool a été redoré avec deux films solos portés par Reynolds.

Après avoir joué le personnage plusieurs fois tout au long de la franchise X-Men pendant 17 ans, Jackman a joué Wolverine pour la dernière fois dans Logan en 2017. C’était alors sensé être la fin pour le personnage, mais c’est sans compter sur Reynolds et leur fausse querelle en cours pour le ramener pour une fois de plus sur grand écran.

Cette nouvelle arrive après des mois de spéculations sur un retour possible de Jackman alors que Marvel Studios a récupéré les droits des X-Men. Il était aussi question d’un nouvel acteur pour reprendre le rôle dans le MCU mais clairement, Jackman a changé d’avis et reprend du service.

En juillet 2021, Jackman avait publié une photo énigmatique de lui avec le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, ce qui a amené les fans à se demander si l’acteur ne faisait que troller ou avait véritablement des conversations sur Wolverine.

Deadpool 3 réunira ainsi Ryan Reynolds, Hugh Jackman et le réalisateur Shawn Levy qui ont travaillé ensemble sur Real Steel. Levy a aussi dirigé Reynolds dans Free Guy et Adam dans le Temps.

Deadpool 3 marquera la première apparition dans le MCU pour le Wolverine de Jackman depuis que Disney a acheté les propriétés de 21st Century Fox et les droits des X-Men. Les fans se demandent comment l’univers des Avengers introduira les mutants et Deadpool 3 sera clairement un grand pas en avant.

Rendez-vous dans les salles dans 2 ans pour voir comment tout se goupillera.

Crédit ©Marvel Studios/Fox