Golden Globes 2021 : Les snobés et les surprises des nominations

A quelques heures de la remise des prix, retour sur les snobés et les surprises des nominations des Golden Globes 2021.

Chaque année, c’est la même rengaine. Certaines œuvres et certains talents pourtant méritants, sont complètement ignorés par la Hollywood Foreign Press Association. Et puis certains que personne n’attendait vraiment au tournant, se retrouvent nommés par miracle.

Alors avant la remise des prix qui aura lieu cette nuit virtuellement, retour sur les snobés et les surprises des nominations des Golden Globes 2021.

Les snobés

I May Destroy You & Michaela Coel

Cette omission est probablement l’une des plus flagrantes de cette saison. I May Destroy You de Michaela Coel (diffusée sur OCS en France) était parmi les meilleures séries de 2020, une série vraiment originale, poignante et incroyablement audacieuse à propos d’une jeune femme essayant de reconstruire sa vie après une agression sexuelle. À l’ère du Peak TV, il est rare de se sentir comme si vous regardiez quelque chose de vraiment nouveau, et ce sentiment était vraiment présent en regardant la série. Laisser la série en dehors de la catégorie Meilleure série dramatique est déjà assez grave, mais pour Coel, de rater une nomination de meilleure actrice ou d’écriture est simplement scandaleux.

Jurnee Smollett dans Lovecraft Country

La série Lovecraft Country de HBO (diffusée sur OCS en France) a remporté une nomination pour la meilleure série dramatique, mais aucun de ses acteurs n’a été reconnu pour son travail. Jurnee Smollett, dont la performance de premier plan en tant que Letitia Lewis a ancré la série, est complètement absence des nominations, pourtant, elle méritait d’être reconnue pour ce rôle, qui est probablement son meilleur. Jonathan Majors a aussi été ignoré par la HFPA.

Le casting secondaire de Mrs. America

Cela ne devrait pas vraiment être une surprise, car les Golden Globes ont souvent tendance à nommer la star de cinéma (dans ce cas là Cate Blanchett, qui d’ailleurs le mérite) en ignorant tout le monde. Mais la mini-série de FX sur la politicienne très conservatrice Phyllis Schlafly était remplie de performances extraordinaires et nuancées d’un casting largement féminin, y compris Uzo Aduba dans le rôle de Shirley Chisholm, Rose Byrne dans le rôle de Gloria Steinem, Margot Martindale dans le rôle de Bella Abzug ou encore Sarah Paulson dans le rôle d’Alice Macray (et bien d’autres) – qui méritaient amplement une nomination.

Les acteurs et réalisateurs noirs dans les catégories dramatiques

Il est déconcertant de voir combien de superbes films réalisés par des réalisateurs noirs – et mettant en vedette des talents noirs – ont été omis de la catégorie Meilleur film dramatique, malgré les performances de ces films reconnus dans les catégories d’acteurs. Da 5 Bloods de Spike Lee, Judas and the Black Messiah de Shaka King, Le Blues de Ma Rainey de George C. Wolfe et One Night in Miami de Regina King (qui lui a tout de même valu une nomination pour la meilleure réalisation) étaient tous absents du meilleur film dramatique.

Minari

Le film acclamé de Lee Isaac Chung sur une famille coréenne qui a déménagé en Arkansas pour fonder une ferme dans les années 1980 a été largement cité en tête des récompenses cette année. Cependant, une controverse est née lorsque les Golden Globes ont placé le film dans la catégorie Langue étrangère plutôt que dans la catégorie Meilleur film dramatique.

A cause d’une règle HFPA controversée, Minari n’est pas éligible pour le meilleur film dramatique avec les autres films car la majorité de son dialogue est dans une langue autre que l’anglais – et selon Chung, le distributeur du film a choisi de l’intégrer dans la catégorie Langue étrangère plutôt que dans le meilleur film dramatique et pourtant, la production du film est américaine. Techniquement, ce n’est pas un « snobe » parce que le film er ses acteurs sont nommés, mais c’est quand même une déception.

Les mauvaises et les bonnes surprises

James Corden nommé mais pas Meryl Streep dans the Prom

Si on demande à n’importe qui de deviner quel membre de la distribution de The Prom serait nommé pour un Golden Globe, la plupart des experts intelligents (et honnêtement la plupart des gens ordinaires) auraient probablement parié sur Meryl Streep. Mais au lieu de cela, c’est la performance caricaturale et agaçante de Corden qui a valu la seule nomination d’acteur pour la comédie musicale de Ryan Murphy. C’est à n’y rien comprendre.

Emily in Paris

Écoutez, nous avons tous regardé (avec agacement) Emily in Paris, nous avons tous apprécié les mèmes, nous comprenons tous l’attrait étrange de la série pleine de clichés (mais charmante) sur Paris et ses habitants. Mais de là à la nommer parmi l’une des cinq meilleures comédies de l’année est tout simplement dingue. Surtout quand des comédies brillantes comme PEN15, Better Things, Ramy ou encore What We Do in The Shadows sont complètement ignorées.

Kaley Cuoco dans The Flight Attendent

Malgré le succès retentissant de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco n’a jamais reçu de nomination solo aux Golden Globes. Cette année, elle a été reconnue dans la catégorie meilleure actrice pour la série The Flight Attendent de HBO Max pour laquelle elle est aussi productrice exécutive. Si la série part un peu dans tous les sens, on ne peut pas nier la prestation impressionnante de Cuoco qui surprend là où on ne l’attendait pas.

Trois femmes meilleures réalisatrices

Parmi les bonnes surprises, trois femmes sont nommées dans la catégorie meilleure réalisation. Regina King pour One Night in Miami, Emerald Fennell pour Promising Young Woman et Chloé Zhao pour Nomadland. Il est tellement rare de voir autant de femmes réalisatrices nommées, qu’il fait le souligner quand ça arrive. Pourtant, cela devrait être normal en 2021.

Kate Hudson et le film Music

Kate Hudson et le film de Sia ont reçu leur nomination avant la sortie officielle du film et on ne savait pas vraiment trop à quoi s’attendre. Puis le film de Sia est tombé au cœur d’une controverse. Music n’a pas reçu de très bonnes critiques et le film est accusé de mal représenter les personnes atteintes d’autisme. Le casting de Maddie Ziegler et son interprétation cliché d’une jeune autiste a fait lever yeux au ciel de plusieurs associations d’autistes.

Tahar Rahim dans Désigné Coupable

Fierté française, l’inclusion de Tahar Rahim est de loin, la plus grande surprise agréable dans les catégories d’acteurs principaux pour son jeu grandement acclamé en tant que Mohamedou Ould Slahi, un prisonnier de Guantanamo Bay détenu pendant des années sans inculpation. Rahim a perdu du poids, il a appris deux langues pour le rôle et il a enduré une partie de la véritable torture décrite dans le film. Il s’agit de la première nomination de Rahim aux Golden Globes éclipsant ainsi Tom Hanks (News of the World) et George Clooney (The Midnight Sky) pour la place. Pas mal pour un frenchie.

Rendez-vous cette nuit, à partir de 0h45 en direct sur Canal+ pour suivre la cérémonie des Golden Globes 2021.

