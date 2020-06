I May Destroy You : Un récit puissant sur le viol et le consentement

Michaela Coel offre à la fois un récit fort, douloureux et touchant mais aussi avec de l’humour dans sa nouvelle série I May Destroy You qui explore le consentement et les agressions sexuelles.

I May Destroy You n’est pas une série typique. Ce n’est pas une série facile à regarder mais c’est une série brillante qui explore une sujet délicat et jamais facile à traiter à la télévision : le viol. Mais cette série va plus loin que de traiter d’un viol, elle explore le consentement et comment naviguer le monde moderne du dating et des relations amoureuses.

Trois ans après la fin de la comédie Chewing Gum, Michaela Coel (Black Earth Rising, Black Mirror), scénariste, showrunner et actrice britannique de talent, revient à la télévision – sur HBO et la BBC – à la tête de sa nouvelle série inspirée de sa propre histoire. Il y a deux ans, elle a révélé avoir été agressée après avoir été prendre un verre un soir alors qu’elle avait un script à rendre le lendemain. Elle s’est retrouvée ensuite à avoir des flashbacks d’une agression sexuelle mais elle n’arrivait plus à se souvenir de ce qui s’était passé.

I May Destroy You est directement inspiré du traumatisme qu’elle a vécu ce soir-là et en 12 épisodes, Coel réussit à construire une histoire poignante qui pourra résonner avec énormément de personnes et surtout faire ouvrir les yeux à d’autres. Coel a le talent d’être drôle mais aussi de traiter de sujets difficiles avec une authenticité incroyable. I May Destroy You vous fera ainsi rire mais la série vous brisera aussi le cœur.

Une nuit en enfer

Dans la série Coel incarne Arabella alias Bella, auteure d’un best-seller auto-publiée qui cherche à écrire son second roman mais qui du mal à trouver l’inspiration. Un soir, alors qu’elle boit un verre avec des amis, quelqu’un met de la drogue dans son verre et elle commence à perdre connaissance puis c’est le black-out. Le lendemain, elle ne se souvient plus de ce qui lui est arrivé mais elle a des flashs et réalise qu’elle a été violée.

Le cauchemar commence alors pour elle mais elle est entourée de ses meilleurs amis Kwame (Paapa Essiedu) et Terry (Weruche Opia) qui la soutiennent, mais eux aussi ont leurs propres expériences et leurs problèmes. Car I May Destroy You n’est pas qu’à propos de Bella. Si son histoire est le focus principal, à travers Kwame et Terry, la série explore d’autres facettes de la vie moderne, des sorties et du sexe ainsi que les questions de consentement entre partenaires.

Ce qui est intéressant, c’est que Bella est loin d’être un modèle de vertu. Elle boit, elle fume, elle consomme de la drogue mais cela ne donne en aucun cas le droit à qui que ce soit de violer quelqu’un. Mais parce que Bella est une personne honnête, à aucun moment le téléspectateur ne doute de sa sincérité quand elle dit qu’elle a été violée. Son comportement ne devrait pas être pointé du doigt comme une raison ou une excuse pour ce qu’elle a subi. Blâmer la victime n’a jamais rien résolu, ce sont les actions du violeur qui sont à dénoncer.

Une excellente série

Dans son génie, Coel arrive à faire rire mais aussi à faire pleurer à la fois. Son écriture est brillante, sa peine est transparente mais sa résilience est présente. La façon dont elle raconte son histoire est inédite. On a très rarement vu les agressions sexuelles traitées de cette façon à la télévision. Non seulement elle raconte son expérience personnelle mais elle explore aussi d’autres facettes de ce qui peut être aussi considéré comme une agression.

La série montre alors que les limites du consentement sont parfois difficiles à définir. Elle pose par exemple la question : est-ce un viol quand le partenaire retire le préservatif durant une relation sexuelle sans le dire à l’autre ? Il est difficile de penser à une autre série qui traite d’un tel sujet de cette manière. La série remet ainsi en question plusieurs comportements qui sembleraient normaux pour certains mais qui sont en réalité une violation de l’autre.

De par la gravité de son sujet principal, I May Destroy You est clairement une série dramatique. Cependant, il y a un aspect comédie qui aide à apaiser le propos sans jamais le minimiser. On conseille tout de même d’être prudent en regardant la série parce qu’elle peut provoquer des traumatismes chez les survivants et survivantes d’agressions sexuelles. Mais elle reste une série à voir parce qu’elle pourrait bien faire partie des meilleures de l’année 2020.

I May Destroy You est à voir en France sur OCS.

Crédits ©HBO/BBC