Critique du film The Prom, adaptation d’une comédie musicale de Broadway par Ryan Murphy, avec Meryl Streep et Nicole Kidman.

Après les séries The Politician, Hollywood et Ratched ainsi que l’adaptation de la pièce de théâtre The Boys in the Band, Ryan Murphy frappe à nouveau sur Netflix avec The Prom, l’adaptation d’une comédie musicale de qui a cartonné sur Broadway en 2018 – basée sur une histoire vraie – écrite par Bob Martin et Chad Beguelin. Murphy, qui est à la réalisation du film, revient ici à la comédie musicale, cinq ans après la fin de la série Glee.

The Prom , c’est avant tout l’histoire d’Emma Nolan une jeune lycéenne vivant dans l’Indiana, qui souhaite amener sa petite amie au bal de promo, mais l’association des parents d’élèves – portée par une Kerry Washington loin de son rôle de Scandal – met son veto et annule le bal, au grand désarroi du proviseur Tom Hawkins (Keegan Michael Key) qui aimerait un bal inclusif.

A New York, alors que des stars de Broadway voient leur spectacle annulé, ils sautent sur l’opportunité de faire parler d’eux en venant à la rescousse d’Emma « la petite lesbienne ». Clairement, au départ, ils viennent uniquement par pur opportunisme mais on se rend rapidement compte qu’ils vont s’attacher à Emma et vont vraiment vouloir l’aider.

Meryl Streep, la star

Meryl Streep (Dee Dee Allen), est comme à son habitude, impeccable. Elle est parfaite dans le rôle de la star de Broadway autocentrée qui tente de se racheter une image. Nicole Kidman (Angie Dickinson) est lumineuse et Andrew Rannells est à point parce que les comédies musicales, c’est son domaine. Mais en ce qui concerne James Corden, son interprétation de son personnage Barry est un peu trop stéréotypée. C’est presque une mauvaise imitation de Nathan Lane, qui lui est un vétéran de Broadway qui n’a plus rien à prouver. Evidemment, son personnage est censé être « over-the-top » mais il en fait vraiment des tonnes. C’est dommage parce que dans les moments plus calmes, il est plutôt bon et apporte du cœur à son personnage.

Et si Streep est incontestablement celle qui brille le plus dans le film, on salue la révélation qu’est la jeune Jo Ellen Pellman. Elle ne se démonte pas devant les stars qui se trouvent en face d’elle et elle rend justice au rôle d’Emma. Elle embrasse complètement son personnage et a le charisme qu’il faut pour porter une histoire pleine d’optimisme. Elle ne se noie pas au milieu de pointures comme Streep et Kidman. Ryan Murphy fait en sorte de ne jamais perdre sa protagoniste qui est la lueur d’espoir du film et va inspirer d‘autres personnes de son âge. Et sa romance (on ne spoilera pas avec qui) est aussi adorable et finit par triompher.

Un spectacle amusant et lumineux

The Prom est plus ou moins tout ce qu’on attend d’une comédie musicale dans un lycée avec des numéros de chant et de danse kitch mais plein d’entrain et très catchy. Et si certains moments sont un peu forcés, le film ne perd jamais son message de tolérance et de justice.

Les moments musicaux fusent, les numéros sont bien réalisés et l’ambiance reste bon enfant jusqu’au bout. Et clairement, Ryan Murphy met le paquet pour offrir un spectacle amusant et lumineux.

The Prom est probablement ce qui faut en ces temps où il est parfois difficile de voir un semblant d’espoir. En cette période de fin d’année, c’est le film qu’il faut pour oublier ses soucis. C’est la comédie musicale feel-good que cette année 2020 mérite. Ce n’est pas parfait, loin de là, mais c’est plein de charme et on a tous besoin de ce genre de bonbon bien aciduler pour terminer l’année sur une note positive.

The Prom est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix