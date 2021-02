Marvel : Un espoir de revoir les héros des séries Netflix dans le MCU

Kevin Feige parle à nouveau de la possibilité de revoir les personnages Marvel des séries Netflix dans le futur du MCU.

Alors que Marvel est entré dans une nouvelle ère de séries avec WandaVision (et d’autres série à venir comme Falcon et le Soldat de l’Hiver ou encore Loki), les fans restent tout de même attachés aux héros dont les séries ont été annulées. On pense notamment aux séries Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher et Daredevil de Netflix et même Agents of S.H.I.E.L.D. qui s’est terminée l’an dernier sur ABC.

Récemment, lors du TCA de Disney +, Kevin Feige a été interrogé sur l’avenir des précédentes séries Marvel et sur la possibilité qu’elles puissent revenir et réintégrer le MCU. Encore une fois Feige reste très prudent dans sa réponse, mais il est aussi assez optimiste quand à l’intégration des personnages ou un retour des séries.

« Je pense que nous pourrions probablement le faire, je pense que beaucoup de choses nous reviennent. Il y a toujours des rumeurs en ligne sur le retour des choses, parfois c’est vrai, parfois non, mais je ne suis pas sûr des contrats exacts, mais peut-être un jour. »

Feige dit se concentrer sur les propriétés dont il a le contrôle et pendant très longtemps, il n’était pas impliqué dans les séries : « Mon histoire chez Marvel est vaste et n’impliquait aucun contrôle pendant une longue période, j’accordais plus d’attention aux choses sur lesquelles j’avais pris le contrôle qu’aux choses sur lesquelles je n’avais aucun contrôle,» dit-il.

Il ajoute : « La télévision à cette époque n’était qu’une de ces choses que nous ne faisions pas, tout comme lorsque Fox faisait des films X-Men ou que Sony faisait des films Spider-Man sans nous. »

Aujourd’hui, alors que la branche Marvel TV n’existe plus comme avant, Feige a le contrôle sur les séries et les films, il supervise le tout et il est au courant des rumeurs qui circule : « Il y a souvent des rumeurs qui sont vraies et il y a souvent des rumeurs qui ne le sont pas. »

La présence de Clark Gregg dans Captain Marvel prouve que tout est possible : « C’était très amusant de voir Clark Gregg revenir au MCU dans Captain Marvel. Tout le reste, nous verrons. »

Kevin Feige est conscient de la popularité des séries précédentes, il serait presque criminel de ne rien faire à ce sujet : « Je pense qu’il existe des légions de fans d’Agents of S.H.I.E.L.D. et de Daredevil et de Jessica Jones et de Luke Cage. Il y a une très grande base de fans pour ces séries. »

Il ne faut donc pas perdre espoir de revoir ces personnages un jour, ce n’est qu’une question de temps. Il y a même des rumeurs qui circulent à propos de la présence de Daredevil dans Spider-Man No Way Home ou encore de Jessica Jones dans la série She-Hulk.

