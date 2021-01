She-Hulk : Krysten Ritter de retour en Jessica Jones dans la série de Disney+ ?

Krysten Ritter, alias Jessica Jones pourrait être ramenée dans la mêlée du MCU via une apparition dans la série Disney + She-Hulk.

Les rumeurs sur la présence des Defenders de Netflix dans la phase 4 du ne s’arrêtent pas. Après la nouvelle que Charlie Cox reviendrait en Daredevil dans Spider-Man 3, il se murmure que Kristen Ritter reviendrait en Jessica Jones dans la série Disney+, She-Hulk.

Krysten Ritter a joué le rôle titre de Jessica Jones pendant trois saisons sur Netflix, ainsi que dans la mini-série dérivée The Defenders, entre 2015 et 2019. L’actrice a été félicitée pour sa performance en tant qu’héroïne, qui, après avoir souffert du syndrome de stress post-traumatique, décide d’ouvrir sa propre agence de détective privée.

La série She-Hulk, devrait faire ses débuts sur Disney+ d’ici la fin de l’année ou l’an prochain et sera écrite par Jessica Gao (Silicon Valley, Rick et Morty) et réalisée par Kat Coiro (It’s Always Sunny in Philadelphia) et Anu Valia (A.P. Bio). La série mettra en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) et sera centrée sur Jennifer Walters, la cousine avocate de Bruce Banner.

Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

La série a été décrite comme état une comédie. Jessica Jones n’était pas une série comique mais elle avait ses moments d’humour noir. Il serait vraiment intéressant de voir Jessica la détective interagir avec Jennifer l’avocate. Elles ont aussi le point commun d’être extrêmement fortes physiquement, ce qui pourrait donner lieu a des scènes mémorables si elles font équipe.

Les droits des personnages des séries Marvel de Netflix sont revenus à Marvel Studios, il n’y a donc rien qui les empêche de les utiliser. Comme Kevin Feige l’a déjà dit, « tout est possible. »

On attend de voir si cette rumeur se confirme dans les mois à venir.

Source : Daniel Ritchman via MovieWeb / Crédit ©Netflix