Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Dernière mission brillamment accomplie (Critique spoilers)

Retour sur le final de satisfaisant de Agents of S.H.I.E.L.D. qui se termine après 7 saisons. SPOILERS.

L’aventure s’arrête là pour les Agents du SHIELD. Après 7 saisons avec des hauts et des bas, la première série du MCU se termine de manière grandiose avec un excellent final en deux parties. Tout au long de ses 13 derniers épisodes, Agents of S.H.I.E.L.D. n’a cessé de surprendre avec une histoire bien ficelée et pleine d’action. Les scénaristes n’ont pas hésité à prendre des risques et ces risques ils ont payé.

Ce final met un point final aux aventures de cette équipe qui a fait tourner le SHIELD. Avec intelligence, les scénaristes ont réussi à donner une fin satisfaisante, tout en offrant de qu’on appel du « fan service ». Mais c’est un fan service mérité qui, a aucun moment, ne fait lever les yeux au ciel. Chaque personnage a la fin qu’il mérite. Les scénaristes ont montré tout leur talent en offrant des twists inattendus, des moments de bonheur importants, de l’humour, des sacrifices mais aussi des récompenses bien méritées.

FitzSimmons, la clé

Ce final de la série offre ce que tout le moment attendait depuis un moment : le retour de Fitz. Même les fans de voyage dans le temps les plus inconditionnels pourraient avoir un peu de mal à reconstituer les mécanismes pour revenir à la chronologie d’origine, le retour tant attendu de Fitz fournit une certaine clarté concernant ses actions conçues pour empêcher Malick, Sybil et les Chronicoms de prendre le contrôle de la Terre. Si Fitz nous a manqué durant toute la saison, cela vaut la peine de patienter jusqu’à la fin pour le voir entrer en action dans la conclusion.

Associée aux douloureuses tentatives de Simmons de se souvenir de son passé avec l’équipe et avec Fitz, la réunion du couple puissant du S.H.I.E.L.D. constitue l’un des moments forts de ce final. Et quand on nous présente leur fille Alya, qui se trouve être aussi la mère de Deke, il est difficile d’être déçu de la conclusion de leur arc. Alya est née durant les années qu’ils ont passé à construire la machine à voyager dans le temps et ils ont profité de leur vie de famille pendant quelques années.

Fitz se trouvait dans la machine qui fait voyager à travers le Quantum Realm et la seule qui pouvait réussir à le faire venir dans la nouvelle timeline était Simmons, même avec sa mémoire effacée. La dernière pièce du puzzle était son alliance et en l’introduisant dans la machine qui sert à ouvrir le portail quantique, elle a libéré son mari. Non seulement ils sont réunis mais l’amour que se porte le couple va être le déclencheur de pas mal de choses. Certains y verront peut-être quelque chose d’un peu tarte, mais après tout, c’est pour cela qu’ils battent, ils se battent tous pour leur famille, pour une fin heureuse.

Que sont-ils devenus ?

Durant l’épisode, Deke décide de rester dans la nouvelle timeline créée par les voyages précédents de la Team. Quelqu’un doit rester pour s’assurer que les autres soient bien repartis. Au départ, Sousa se dévoue pour rester mais Deke réalise la relation entre Sousa et Daisy et ne veut pas qu’ils se séparent. Tous les autres sont alors repartis dans la timeline originale pour commencer une nouvelle vie, laissant Deke derrière eux. Il devient alors le directeur du SHIELD dans la nouvelle timeline.

Fitz et Simmons retrouvent leur fille qui attendait tranquillement. Elle était gardée – sans qu’ils le sachent – par Piper et Flint pour qui toute cette aventure n’a durée qu’un instant puisqu’ils sont revenus au même moment où ils sont partis. Mack est toujours le directeur du SHIELD de la timeline originale et il est toujours en couple avec Elena. Cette dernière reste agent et elle est de retour sur le terrain avec une nouvelle équipe : Piper et une version LMD de Davis qui a été tué la saison dernière.

May finit par utiliser son pouvoir d’empathie en devenant professeure à la nouvelle académie du SHIELD renommée Coulson Academy. Par la même occasion, on apprend que Flint à rejoint l’Académie et il retrouve May qui est sur le point de donner un cours. Quant à Daisy, elle a rejoint une nouvelle unité spatiale avec Sousa et sa sœur Kora qui a eu sa rédemption. Il semble que ce soit le SWORD, la division de SHIELD montée par Nick Fury, mais la série ne le confirme pas.

Pour terminer, Coulson, qui s’est désormais accommodé de sa nouvelle forme LMD, décide qu’il n’est pas encore temps de s’éteindre. Si les autres agents toujours actifs tentent de le convaincre de rejoindre leurs missions, il préfère prendre du temps pour lui et part parcourir le monde avec sa voiture bien-aimée, la fameuse Lola.

Mission accomplie

Cette dernière mission est tout ce qu’on pouvait espérer et plus. Les showrunners Maurissa Tancheroen, Jed Whedon et leur partenaire Jeff Bell ont parfaitement réussi leur mission. Les 10 dernières minutes, qui se déroulent un an après que la team ait sauvé leur timeline, sont parfaites et offrent une toute dernière réunion pour nos agents. On se rend compte que leur réunion est virtuelle, mais cela n’enlève en rien l’émotion de la scène, cet au revoir est poignant surtout quand Daisy remercie Coulson d’avoir changé sa vie.

On ne va pas se mentir, Agents of S.H.I.E.L.D. n’a pas toujours été au top. Les premières saisons étaient bancales sur certains points mais la série a fini par trouver son rythme. Et clairement une fois qu’elle a commencé à s’émanciper et à prendre un minimum de distance par rapport au MCU en général, c’est là que la série a vraiment décoller. Evidemment, elle reste dans le même univers mais en prenant des libertés elle a enfin respiré. Certains codes des films sont toujours en place et certains événements sont pris en considération mais la série a pris son indépendance et elle a eu raison.

Après 7 saisons, il est toujours très difficile pour une série de se terminer de manière satisfaisante, mais Agents of S.H.I.E.L.D. a réussi à le faire. Le pari est gagné et on est content d’être resté jusqu’au bout. On apprécie aussi grandement le fait que ABC ait laissé la chance à la série de se finir proprement et en ses termes. La fin de Agents of S.H.I.E.L.D. marque la fin d’une ère dans le MCU.

